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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

بسکتبال زیر 18 سال آسیا/

مشحون امشب عازم یمن می‎شود

مشحون امشب عازم یمن می‎شود

رئیس فدراسیون بسکتبال به منظور تماشای دیدارهای تیم زیر 18 سال از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به بعد، امشب عازم یمن می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون در حالی عازم یمن می‌شود که تیم بسکتبال زیر 18 سال کشورمان فردا چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا باید به مصاف میزبان رقابت‌ها برود.

شاگردان محسن صادق‌زاده در صورت پیروزی در این دیدار روز پنجشنبه با برنده دو تیم لبنان و چین در مرحله نیمه نهایی دیدار خواهند کرد.

بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال زیر 18 سال آسیا تا 9 مهرماه در صنعا یمن پیگیری خواهد شد. ایران مدافع عنوان قهرمانی است. سه تیم برتر این پیکارها سهمیه حضور در مسابقات 2011 قهرمانی جهان را به دست می‌آورند.

کد مطلب 1160501

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