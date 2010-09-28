تکمیل ظرفیت کنکور نخواهیم داشت/ تصمیمگیری برای صندلیهای خالی غیرانتفاعیها

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با مهر درباره درخواست رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی برای "اعلام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 89" گفت: "تکمیل ظرفیت در کارشناسی عملی نیست و انجام نخواهد شد چرا که در گذشته این کار صورت گرفته اما مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بنابراین امکان موافقت با این درخواست وجود ندارد."

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در عین حال خاطرنشان کرد: "این احتمال وجود دارد که تکمیل ظرفیت برای کنکور کاردانی به کارشناسی اعلام شود اما هنوز در دست بررسی است و تا پایان هفته مشخص می شود."

وی درباره درخواست اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به این شرح که "کلیه داوطلبانی که حق انتخاب رشته داشته و به هر دلیل پذیرفته نشده اند به موسسات مورد نظر خود مراجعه کنند تا اسامی آنها از طریق آن موسسه جهت انجام تشریفات قانونی و درج در پورتال سازمان سنجش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال و در صورت تأیید سازمان دانشجوی آن موسسه به حساب آیند" نیز نظر مثبت اعلام کرد.

سرورالدین به مهر گفت: "این گزینه از مواردی است که به نظر می رسد می تواند انجام گیرد و یک پیشنهاد مثبتی است. سعی می کنیم این کار انجام شود اما تا پایان هفته جاری درباره آن تصمیم گیری خواهد شد."