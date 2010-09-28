رفاقت با روسیه آسیب پذیر است/ روسیه به ادبیات راستگویی بازگردد

حسن کامران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در بیان ارزیابی خود از رفتارهای اخیر روسیه به ویژه در مورد لغو قرارداد موشک های اس-300 گفت: روسیه بهتر است برای حفظ منافع ژئوپلوتیکی و ژئواستراتژیک منطقه با ایران رو راست باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا به حال روسیه همسایه خوبی برای ایران نبوده است گفت : اگر مسکو به کمک های آمریکا و اسرائیل دل ببندد وضعیت خوبی در انتظارش نخواهد بود.

کامران یادآور شد: ایران و روسیه پیوستگی ارضی و در برخی بخش ها وابستگی فرهنگی دارند و علیرغم اینکه ایران با روسیه همواره صادقانه برخورد کرده است روسیه رفتار صادقانه ای نداشته و به نفعش است که رفتار خود را اصلاح کند و به فکر منافع ملی خود و ایران باشد.

نماینده اصفهان با تاکید بر اینکه رفتارهای روسیه همواره دوگانه بوده است و در گذشته امام راحل (ره) نیز تذکراتی به آنها داده اند گفت: امروز نیز بارها و بارها جمهوری اسلامی تذکراتی را به روسیه داده است و بهتر است روسیه به این تذکرات توجه کند زیرا عدم توجه به این تذکرات موجب آسیب رسیدن به منافع روسیه است.

وی معتقد است: مردم ایران نسبت به رفتار وادبیات سیاسی دوگانه روسیه بدبین هستند و این بدبینی ها به دلیل روابط پشت پرده روسیه است که موجب شده ادبیات روسیه تغییر کند.

کامران توصیه کرد که روسیه به ادبیات راستگویی بازگردد والا در دراز مدت از این نوع رفتار خود ضربه خواهد خورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه ایران چه برخوردی باید در این زمینه داشته باشد گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس حکمت، عزت و مصلحت تصمیم گیری کرده و روراست بوده است، با این حال در صورتی که مشاهده کند این رفتار روسیه ادامه دارد، باید در روابط خود با این کشور تجدید نظر کند و توجه داشته باشد که رفاقتش با روسیه از سوی این کشور آسیب پذیر است.

نماینده اصفهان تاکید کرد: ایران با توجه به روابط سیاسی مستقلی که دارد، باید روابط خارجی خود را با روسیه مورد بازنگری قرار دهد.