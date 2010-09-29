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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

سامانه پیامک پاسخگو حمل و نقل در بندرعباس راه اندازی شد

سامانه پیامک پاسخگو حمل و نقل در بندرعباس راه اندازی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل پایانه های هرمزگان از راه اندازی سامانه پیامک پاسخگو در این استان خبر داد.

غلام عباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به راه اندازی سامانه پیامک سخنگو در هرمزگان اظهار داشت: این سامانه برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است و امکان استفاده عموم مردم و رانندگان از آن وجود دارد.

بهرامی نیا تصریح کرد: این سامانه علاوه با امکان دریافت و پاسخ  به پیامک هموطنان، با توجه به متصل بودن به نرم افزار "سی تی ام اس" پایانه بار امکان ارائه اطلاعات و خدمات مختلفی را نیز دارد.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان هرمزگان ادامه داد: کد 135 به عنوان کد راهنما،  کد 1 میزان ورودی و خروجی پایانه در 24 ساعت گذشته و کد 2 میزان انتظار بارگیرهای مختلف جهت اخذ بار است که رانندگان، صاحبان کالا و شرکتهای حمل ونقل جاده ای می توانند از آن استفاده نمایند. 

کد مطلب 1160517

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