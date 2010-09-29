سامانه پیامک پاسخگو حمل و نقل در بندرعباس راه اندازی شد

غلام عباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به راه اندازی سامانه پیامک سخنگو در هرمزگان اظهار داشت: این سامانه برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است و امکان استفاده عموم مردم و رانندگان از آن وجود دارد.

بهرامی نیا تصریح کرد: این سامانه علاوه با امکان دریافت و پاسخ به پیامک هموطنان، با توجه به متصل بودن به نرم افزار "سی تی ام اس" پایانه بار امکان ارائه اطلاعات و خدمات مختلفی را نیز دارد.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان هرمزگان ادامه داد: کد 135 به عنوان کد راهنما، کد 1 میزان ورودی و خروجی پایانه در 24 ساعت گذشته و کد 2 میزان انتظار بارگیرهای مختلف جهت اخذ بار است که رانندگان، صاحبان کالا و شرکتهای حمل ونقل جاده ای می توانند از آن استفاده نمایند.