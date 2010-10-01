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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

جهانگیرزاده در گفتگو با مهر:

روند مدودوفی روسیه پایان پذیر است / از روسیه شکایت کنیم

روند مدودوفی روسیه پایان پذیر است / از روسیه شکایت کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: روند مدودوفی روسیه پایان پذیر است و عقلای سیاسی روسیه موافق رویکرد فعلی این کشور نسبت به ایران نیستند.

جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی از رفتار اخیر روسیه در قبال عدم تحویل سامانه موشکی اس -300 به ایران و اعمال تحریم های یک جانبه علیه تهران گفت: باید در موضوع روابط ایران با روسیه نیم نگاهی نیز به سوابق و روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از ابتدای انقلاب تا کنون داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ایجاد فاصله در روابط مسکو - تهران سودی ندارد و این همان هدفی است که کانون مرکزی غرب به دنبال آن است به بیان دیگر ایجاد فاصله در روابط سیاسی مسکو و تهران با توجه به پیشینه فرهنگی و روابط تاریخی به صلاح دو کشور نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس معتقد است روند مدودوفی روسیه پایان پذیر است و عقلای سیاسی روسیه موافق رویکرد فعلی این کشور نسبت به ایران نیستند.

جهانگیرزاده گفت: متاسفانه برخی از سیاستمداران روسیه با توجه و یا بدون توجه به رویکردهای غرب در زمین غرب بازی می کنند و قطعا نیز از غرب آسیب می بینند.

وی در پاسخ به اینکه ایران باید در این شرایط چه مواضعی اتخاذ کند، گفت: ایران باید با تدبیر و شکیبایی در این حوزه عمل کرده و با پیگیری های حقوقی ، شکایت حقوقی خود را در زمینه لغو قرارداد تحویل موشک های اس-300 مطرح کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وزارت خارجه این شکایت را پیگیری می کند،افزود: رفتار برخی از سیاستمداران روس قابل درک است، اما ما نیز باید تدابیری را بیندیشیم که بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم.

کد مطلب 1160525

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