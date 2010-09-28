سن امید به زندگی زنان و مردان ایرانی بالای 71 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق روز سه شنبه در آستانه روز جهانی سالمند در نشست مطبوعاتی گفت: برنامه "خود مراقبتی در منزل" از برنامه‌ های وزارت بهداشت برای مراقبت از دوران کودکی تا سالمندی در منزل است که در این برنامه آموزش شیوه زندگی سالم از دوران نوزادی تا سالمندی از خانه در سال جاری آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه ‌های مراقبتی پیش از این در خانه‌های بهداشت و بیمارستانها اجرا می شد، افزود: در حال حاضر بسته‌ های خدمتی این برنامه‌ ها در حال تنظیم است و از امسال برنامه خود مراقبتی و شیوه زندگی سالم در خانه ‌ها اجرا می‌شود.

مطلق، شعار امسال روز جهانی سالمند را "سالمندی، دوران سرزندگی، اراده و عزت اجتماعی" عنوان کرد و گفت: برای اولین بار در کشور در چهار دانشگاه علوم پزشکی و میان قومیتهای مختلف برنامه‌های مربوط به آموزش شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته دوران سالمندی را به صورت پایلوت در کشور اجرا کردیم. به این ترتیب در سال جاری در هر استان یک شهر برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده است تا آموزش شیوه زندگی سالم را در تمام شهرهای کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به محدود بودن متخصصان رشته سالمندی در کشور با همکاری سایر دستگاههای مربوطه دوره MPH سالمندی در سه دانشگاه علوم بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران راه اندازی‌ شد. همچنین برنامه‌ای برای PHD دوران سالمندی در کشور به زودی آغاز می شود.

مطلق با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای سطح دوم خدمات دوران سالمندی گفت: به این منظور نیز مرکز درمانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیمارستان طالقانی آغاز به کار کرده است. به این ترتیب مراجعات سطح دوم سالمندی در کشور توسعه می‌یابد.

به گفته وی، خدمات مربوط به سالمندان در نقاطی از کشور که پزشک خانواده‌ برقرار است ارائه می‌شود و تمام سالمندان دارای پرونده‌ سلامت هستند.

رئیس اداره سلامت جمعیت و خانواده‌ وزارت بهداشت افزود: با اجرای برنامه پزشک خانواده سالمندان کشور حداقل از نظر فشار خون، چربی و بیماریهای قلبی-عروقی کنترل می‌شوند اما این برنامه‌ها کافی نیست. ما باید برنامه ‌ریزی‌ خود مراقبتی را در سال جاری به تمام خانه‌های کشور برسانیم و به این ترتیب سالمند و اعضای و خانواده‌ او تحت پوشش قرار گیرند.

وی در ادامه به برنامه واکسیناسیون کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه تمام ایرانیها و حتی غیرایرانیهایی که در ایران سکونت دارند نسبت به 9 بیماری کشنده سل، هپاتیت، فلج اطفال، ارویون، سرخجه، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه و سرخک واکسینه می‌شوند. در مجموع با اقدامات انجام شده امید به زندگی در زنان ایرانی به 73 سال و در مردان به 8/71 افزایش یافته است.