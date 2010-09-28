طرح اردوهای هجرت سه در 10 درصد مدارس استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی یزدیخواه پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین اختتامیه طرح اردوهای هجرت سه بسیج سازندگی استان تهران با بیان این مطلب گفت: این میزان سه هزار و 200 ساختمان مدرسه شهرستان های استان تهران را شامل می شود.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه این طرح به جهت کارآمدی مثبت و مطلوب آن افزود: برای تحقق این مهم لازم است منابع مالی به قدر کافی فراهم و گروه های دانش آموزی نیز فراتر از 10 درصد مدارس در بسیج سازندگی ساماندهی شوند.

این مسئول میزان اعتبار صرف شده برای طرح هجرت سه بسیج سازندگی استان تهران در نیمه نخست سالجاری را یک میلیارد و 500 میلیون تومان ذکر و عنوان کرد: این هزینه ها در قالب تهیه مواد خام مصرفی برای اقدامات سازندگی مدارس از جمله رنگ، چوب و آهن با برآورد 500 میلیون تومان توسط سازمان نوسازی آموزش و پرورش تامین اعتبار شده است.

یزدیخواه ادامه داد: ضمن اینکه به منظور نظارت بر عملکرد بسیجیان جوان به هنگام فعالیت های مختلف نوسازی و بهسازی400 میلیون تومان در قالب هزینه مربیان ناظر به صورت حق التحریر از سوی آموزش و پرورش تامین اعتبار شده است.

وی یادآور شد: بخشی از هزینه ها نیز از سوی بسیج سازندگی به دانش آموزان، دانشجویان و شرکت کنندگان در طرح پرداخت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه، انتخاب طرح های اجرایی از جمله رنگ آموزی مدارس بر عهده شرکت کنندگان است، گفت: این امر که متناسب با فرهنگ مدارس صورت می گیرد، عاملی در ابراز خلاقیت های دانش آموزی است.

یزدیخواه فرهنگ سازی، کمک به عمران و آبادی با حداقل هزینه ها و مهارت آموزی دانش آموزان را از اهداف این طرح ذکر و عنوان کرد: علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ اموال عمومی از دستاوردهای مهم طرح هجرت سه است.

وی طرح هجرت را قابل توسعه ارزیابی کردو بر انسجام و افزایش فعالیتهای آن تاکید کرد.

این مسئول همچنین از بیمه شرکت کنندگان طرح هجرت خبرداد و گفت: دانش آموزان در این طرح از رفتارهای پرخطر منع می شوند ضمنآنکه برای فعالیتهای طرح سازنگی متناسب با توانایی و سن وسال آموزش می بینند