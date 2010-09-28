شهرداری وضعیت میدان میوه و تره بار بوشهر را مشخص کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رسول زارعی بعد از ظهر سه شنبه در کمیسیون تنظیم بازار بوشهر ضمن تاکید بر اجرای مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص ایجاد میدان میوه وتر بار مرکزی در شهر بوشهر، اظهار داشت: به منظور ساماندهی عرضه و فروش میوه و تربار و کاهش قیمتها، شهرداری بوشهر باید طی این مدت نسبت به تعیین تکلیف میدان میوه و تره بار شهر اقدامات لازم را انجام داده و به کمیسیون تنظیم بازار منعکس کند.

وی اظهارداشت: میوه از مایحتاج ضروری و از کالاهای سبد خانوار خانواده ایرانی است و باید با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز با پیشنهاد احداث و گسترش مراکز عرضه کالاهای اساسی در استان گفت: احداث و گسترش مراکز عرضه کالاهای اساسی به جهت تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی و پشتیبانی از طرح هدفمند سازی یارانه ها از مهمترین برنامه های این سازمان است.

سید حسین حسینی محمدی افزود: همکاری سازمان مسکن و شهر سازی با شهرداری و فرمانداریهای شهرستانهای استان جهت ساخت و ساز این مراکز ضروری است.