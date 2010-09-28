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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

نرم افزار نظام فنی روستایی بنیاد مسکن مازندران راه اندازی شد

نرم افزار نظام فنی روستایی بنیاد مسکن مازندران راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور، نرم افزار نظام فنی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلی نژاد، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ظهر سه شنبه در مراسم نصب نهایی و راه اندازی این سیستم گفت: نرم افزار نظام فنی روستایی برای اولین بار در کشور در مازندران با همکاری نظام مهندسی و نظام فنی روستایی شهرستان ساری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از ویژگی های این نرم افزار می توان به سهمیه های تمامی ناظران، تمام اطلاعات ملک مورد نظر و مالک اشاره کرد.

قلی نژاد به ساماندهی تمام عملیات صدور پروانه ساختمانی در روستاها اشاره کرد و افزود: با نصب این نرم افزار شاهد تخلف در صدور پروانه نخواهیم بود و بر تمام عملکرد ناظرین نظارت خواهد شد.

وی به سهمیه تسهیلات مسکن روستایی در سال جاری اشاره کرد و گفت: سهمیه سال 89 ساخت مسکن روستایی بالغ بر 31 هزار و 500 واحد است و متقاضیان می توانند به شعب 13 گانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سراسر استان جهت تشکیل پرونده جهت معرفی به بانکهای عامل اقدام کنند.

کد مطلب 1160550

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