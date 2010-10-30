جزئیات تعیین مدت دوره سربازی / نحوه برخورد با سربازان معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و مدیر سابق مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح ضمن بازدید از خبرگزاری مهر به سوالات خبرنگاران پیرامون مشکلات و مسائل سربازی از جمله روند شکل گیری سربازی در ایران، نحوه و مدت زمان اعزام مشمولان، دلایل تفاوت خدمت سربازی در یگانهای مختلف و بروز آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد در پادگانها پاسخ داد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

*خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: چرا سربازی در سالهای اخیر به یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها تبدیل شده و گذراندن آن برای برخی از جوانان خوشایند نیست؟

- سردار موسی کمالی: دوره سربازی که در حال حاضر در حدود 92 کشور جهان وجود دارد پس از اتمام انقلاب فرانسه و از بین رفتن گروههای اجتماعی مرفه از جمله نظامیان آغاز شد. در واقع سربازی برای مردمی شدن تامین امنیت و دفاع ایجاد و از اروپا به کشورهایی از جمله ایران وارد شد که در بسیاری از کشورها بین سه ماه تا 6 سال است. بسیاری از کشورها همان زمان از این موضوع پیروی کردند و سربازی را ایجاد کردند اما بعد از جنگ جهانی دوم برخی کشورها بر اساس وضعیت داخلی و خاص خود زیر بار ایجاد سربازی نرفتند و آن را در کشور خود از بین بردند. در ایران نیز تصمیم بر آن شد برای تشکیل یک ارتش واحد تصمیم سربازی ایجاد شود. سربازی نیز مانند بسیاری از مسائل دیگری که ریشه غربی دارد در ایران ورود پیدا کرد و زمانی که پس از انقلاب امور طاغوتی در کشور حذف شد سربازی با توجه به ضرورت پیش از پیش تقویت شد.

در شرایط کنونی جنگ ناخواسته ای از طریق افکار عمومی بر علیه سربازی در کشور شروع شده و برخی صاحبنظران ادعا می کنند که جوانان امروز نسبت به دین و نظام از تعصب کمتری نسبت به جوانان دهه های قبل برخوردارند اما بنده به عنوان یکی از مسئولانی که با جوانان سر و کار دارد می گویم که این موضوع صحت ندارد و اگر شرایط مشابهی مانند جنگ تحمیلی پیش آید جوانان دوباره وارد عرصه شده و در خدمت نظام و انقلاب قرار می گیرند چنانچه در دوران جنگ تحمیلی دو میلیون و 500 هزار سرباز جنگیدند و بالغ بر 70 هزار شهید و 340 هزار نفر از جانبازان را تشکیل دادند حتی زمانی که جنگ در کشور شدت یافت تعداد سربازان غائب نسبت به روند عادی کشور به شدت کاهش یافت.



* بسیاری از جوانان معتقدند گذراندن دوره سربازی آنها را از برخی فرصتها محروم می کند، شما چقدر با این نظر مواقفید؟

ــ قبول دارم که سربازی در سالهای اخیر به یکی از دغدغه های جوانان و خانواده ها تبدیل شده و مردان جوان را در رقابت با زنان در اشتغال و تحصیل عقب می اندازد و زنان تا بازگشت آنان از دوره سربازی بازار کار را اشغال می کنند اما باید دید چرا سربازی با تمام هزینه هایی که برای کشور دارد همچنان ادامه دارد. در واقع سربازی بر اساس وضعیت، تهدیدات و راهبرد دفاعی کشور ایجاد شده و همچنان ادامه دارد. باید دید که آیا ایران در درگیری احتمالی با دشمنان تجهیزات محور است و یا سلاح سرد می جنگد و یا اینکه مانند گذشته با کمک مردم وارد صحنه می شود. این درست نیست که در زمان جنگ افراد مومن و متعهد به جبهه بروند و سایر افراد در گوشه ای نظاره گر باشند بر همین اساس باید تمام مردم را به نوعی وارد عرصه می کردیم.

سربازی در کشور ما برای تولید امنیت ایجاد شد و تولید امنیت نیز هزینه هایی دارد که باید پرداخت شود مانند تولید توپ و تانک که برای امنیت تولید شده و هزینه هم دارد.

* اما برخی جوانان می گویند چرا در برخی کشورها دوره خدمت سربازی وجود ندارد؟

ــ اگر منظور این جوانان کشورهایی مانند انگلیس است که باید بدانند انگلیس یک جزیره است که هیچگاه نیازی به نیروی زمینی نداشته و نیروی هوایی و دریایی این کشور نیز تخصصی بوده و نمی توان برای آن سرباز گرفت اما به طور کلی کشورهایی که سرباز ندارند یا ارتش ندارند و یا ارتش آنان کودتایی است. اما نیروهای مسلح در کشور یک ماموریت ویژه دارند و آن ایجاد بسترهای لازم برای بکارگیری نیروهای مردمی است. جوانان باید آموزشهای لازم را سپری کنند تا در مواقع مورد نیاز وارد نیروهای مسلح شوند اما به دلایل مختلفی که کشور در شرایط فعلی دارد در حال حاضر چاره ای جز نگهداری سربازی با مشکلات عدیده آن نداریم.

* مبنای تعیین مدت زمان خدمت سربازی چگونه است زیرا به نظر بسیاری از کارشناسان ضرورت ندارد که دوره خدمت سربازی 24 ماه یا 18 ماه باشد و می توان آن را فشرده تر کرد، آیا ستادکل نیروهای مسلح برنامه ای برای کوتاه کردن دوران خدمت سربازی دارد؟

- مدت خدمت سربازی بر اساس چند شاخص خاص تعیین می شود و برای تعیین آن باید به گذشته برگشت. در ابتدا باید به مکتب دفاعی نگاه کرد؛ اینکه اکثریت کشور مسلمانند یا اقلیت آن، شیعه هستند یا سنی و پس از آن با توجه به تهدیدات موجود در جامعه و ساختار دفاعی کشور است که نیروهای مسلح تشکیل می شود. برای ایجاد نیروهای مسلح باید دید که چه تعداد آن را مردم و چه تعداد آن را افراد استخدامی تشکیل می دهند. زمانی که تعداد نیروهای مردمی مشخص شد تعداد افراد ذکور را تعیین کرده و معافیتها را از آن کسر می کنیم و با توجه به تعدادی که به دست آمده مدت خدمت سربازی افراد را تعیین می کنیم. در چند سال اخیر بر اساس ورودی و خروجی افراد ذکور و سایر موارد، زمانی را برای خدمت سربازی تعیین کردیم که مبنای آن 24 ماه است اما در تا پایان سال جاری به 18 ماه کاهش یافته که آن هم بر اساس شرایطی مثل مناطق محروم و تحصیلات افراد کاهش می یابد.

این مدت برای مناطق محروم و تحصیلات مختلف کاهش می یابد و علاوه بر آن برای مشمولان فوق لیسانس به بالا و نخبگان نیز تسهیلاتی از جمله ارائه پروژه به ستاد کل نیروهای مسلح دیده شده که دوره خدمت سربازی آنان را از یک ماه تا یکسال کاهش می دهد. در حال حاضر مدت خدمت سربازی در کشور 18ماه است اما بررسیها برای کاهش یا افزایش این مدت از سال آینده آغاز شده است.

* طرح مجلس برای کاهش مدت خدمت سربازی به کجا رسید؟

- مجلس طرحی را مطرح کرد که طی آن مدت خدمت سربازی 24 ماه تعیین شده بود و همچنین مدت زمان مجاز برای تحصیل مشمولان نیز کاهش یافته بود اما این طرح مورد مخالفت شواری نگهبان قرار گرفت و در نهایت با مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح تصویب نشد زیرا درصورت تصویب آن، تعیین مدت سربازی در قالب قانون قرار می گرفت و هر نوع تغییر در آن مستلزم ارائه طرح به مجلس می شد بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا تعیین این موضوع همچنان جزء اختیارات ستاد کل باشد.

* مشمولان بر چه اساسی تقسیم بندی می شوند و آیا ستاد کل نیروهای مسلح برنامه ای برای بومی سازی انجام خدمت سربازی دارد؟

- جمعیت شهرهای مختلف کشور یکسان نیست و تهدیدات موجود در آنها نیز متفاوت است بر همین اساس در نقاطی که تهدیدات بیشتری وجود دارد استقرار و آمایش سرزمینی یگانهای نیروهای مسلح نیز در آنجا بیشتر باید باشد به طوری که برای تامین نیروهای مورد نیاز در این نقاط مجبوریم از شهرهای دیگر نیرو بیاوریم زیرا افراد ذکور آن منطقه پاسخگوی نیازها نیستند و محدود هستند.

در برخی از نقاط مشکل دیگری هم داریم زیرا ماموریتها به نحوی است که ممکن است سرباز بومی در آنجا کارآیی لازم را نداشته باشد لذا مجبوریم سربازان را جابه جا کنیم اما باز برای اعزام افراد به خدمت سربازی تسهیلاتی قائل شدیم مثلا برای افراد متاهل اعلام کردیم که مشمولان باید در محل سکونت همسر خود مشغول به خدمت شوند. قطعا اگر برای نیروهای مسلح امکان بومی گزینی وجود داشته باشد با توجه به مشکلاتی که داریم این کار را انجام می دهیم زیرا وقتی که افراد در مناطق دیگر برای خدمت اعزام می شوند هم هزینه آنان افزایش می یابد هم زمان مرخصی آنان بیشتر است. افرادی که در محل سکونت خود خدمت می کنند در ماه تنها دو روز و نیم مرخص دارند اما افرادی که در مناطق دور دست خدمت می کنند حدود هشت روز مرخصی می روند و این به نفع نیروهای مسلح نیست. بر همین اساس اگر در آینده امکانپذیر شود بومی سازی را اجرایی می کنیم.

* شرایط متفاوت دوره سربازی در ارتش و سپاه یکی از مواردی است که بسیاری از جوانان منتقد آن هستند، چرا خدمت در این دو یگان متفاوت است و دلیل اینکه انجام خدمت سربازی در برخی پادگانها با یکدیگر تفاوت دارد چیست؟



- بخشی از قوانین را شرایط و فرهنگ سازمانی دیکته می کند. نیروی انتظامی به دلیل گستردگی که دارد از لحاظ نقل و انتقالات راحت تر است اما از لحاظ نوع خدمت سخت تر است زیرا ناجا ماموریت امنیتی و انتظامی دارد ولی ارتش این گونه نیست و بیشتر آموزشی و خدماتی است ضمن اینکه ارتش یک یگان رزمی است و فرد در آنجا ممکن است زمان آزاد بیشتری داشته باشد. سپاه نیز مانند ارتش است با این حال بالای 98 درصد مقررات در تمامی یگانها یکسان است.

*در سالهای اخیر انواع آسیبهای اجتماعی سربازان را تهدید می کند و طبق آمار شیوع مصرف سیگار و بعضا اعتیاد در دوران سربازان افزایش یافته است، آیا ستاد کل نیروهای مسلح آماری از وضعیت آسیبهای اجتماعی در پادگانها دارد؟

- در رابطه با آسیبهای اجتماعی باید گفت که بخشی از آنها طبیعی است و به خاطر جامعه است زیرا در طول چند سال اخیر آسیبهای اجتماعی در جامعه نیز افزایش یافته است ولی حضور افراد از فرهنگها و قومیتهای محتلف موجب آسیب پذیر شدن اجتماع سربازان می شود با این حال وضعیت پادگانها در مقایسه با مدارس و دانشگاهها بسیار بهتر است.

برخی از آسیبها را اجتماع به ما تحمیل می کند بر همین اساس اگر آسیبها در پادگانها افزایش داشت ولی در جامعه تغییری نمی کرد باید نگران می شدیم و فکری اساسی برای آن می کردیم. بخشی از مشکلات و آسیبهای موجود در پادگانها نیز به علت خلا قانونی موجود بروز می کند به طور مثال در مورد اعتیاد نسبت به گذشته شاهد پیچیده تر شدن آن هستیم اما قانونگذارهیچ اجازه ای به ما برای شناسایی افراد معتاد در حین ورود به دوران خدمت سربازی نداده است و تنها ما مجاز به بررسی افراد از لحاظ سلامت جسمی هستیم. همچنین ساز و کاری برای نیروهای مسلح در شناسایی افراد معتاد دیده نشده و مشخص نشده که در صورت شناسایی این افراد باید با آنان چه برخوردی کرد. آیا باید سربازان معتاد را از خدمت سربازی معاف کرد؟ در این صورت اعتیاد تشویقی برای سربازان برای فرار از خدمت سربازی می شود. چنانچه یک زمانی در کشور عنوان شد که خدمت سربازی را می فروشیم و برای افراد متاهل تسهیلات ویژه قائل می شویم. پس از مدتی روند عادی بود اما مشاهده کردیم که وضعیت ازدواج در بین مشمولان بسیارغیرعادی پیش می رود و افراد با زنان بسیار بزرگتر از خود ازدواج می کنند. این طرح موضوعی برای سوء استفاده افراد می شد به طور که برخی مشمولان به جای پرداخت سه یا چهار میلیون صد هزار تومان به زنان پرداخت می کردند تا به عقد آنان درآیند و پس از خرید خدمت مجددا طلاق بگیرند.

همچنین در معافیتی که برای ازدواج مشمولان با همسران معلول اجرایی شد سوءاستفاده های بسیاری در این زمینه انجام شد برهمین اساس اجرای آن را متوقف کردیم.

در طرح اصلاح قانون نظام وظیفه تمامی این موارد از جمله اعتیاد مشمولان اصلاح شد. در قانون هر فردی که می خواهد به خدمت اعزام شود وضعیت اعتیاد وی بررسی می شود و اگر اعتیاد مشمولی در حین خدمت مشخص شود یکماه به وی فرصت داده می شود تا اعتیاد خود را با هزینه نیروهای مسلح ترک کند، اگر مشولی از ترک اعتیاد خودداری کند وی را از خدمت اخراج کرده و وضعیت وی را نیز مشخص نمی کنیم تا این فرد تا سن 51 سالگی مشمول باشد و از تمامی تسهیلات محروم بماند.

این زمان برای مشمولانی که اعتیاد آنان در حین ورود به خدمت سربازی تائید شود 6 ماه است و پس از این زمان در صورت عدم ترک اعتیاد وضعیت سربازی آنان نیز بلاتکلیف می ماند و همچنان جزء مشمولان برای اعزام به خدمت محسوب می شوند. با این حال انکار نمی کنم که در سربازی آسیبهای اجتماعی نداریم اما در صورت مشخص شدن برخی از آسیبها از جمله اعتیاد به سرعت افراد معتاد را از سایر سربازان جدا می کنیم و به محاکم صالحه معرفی می کنیم و سپس آنان را در گروههای کار و تلاش که کار یدی دارند قرار می دهیم تا به قدری در طول روز خسته شوند که قادر به انجام کاری نباشند. همچنین تشکیلات خاصی در نیروهای مسلح برای شناسایی و کنترل سربازان وجود دارد که این امر تا حدود زیادی مانع از بروز برخی آسیبها در پادگانها می شود. در مجموع با تمام جوی که در مورد سربازی در کشور وجود دارد آمار آسیبهای اجتماعی در پادگانها بسیار کمتر از مدارس و دانشگاهها و سطح جامعه است.





این گفتگو ادامه دارد ....

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گفتگو از معصومه مهدیانی