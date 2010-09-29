سرزمین بلوط پس از دو دهه از جنگ همچنان محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در طول دوران جنگ تحمیلی، دلاوری های مردم ایلام باعث شده بود این منطقه واژه دور از ذهن و ناآشنائی برای مردم و مسئولان کشور نباشد اما انگار پس از سالهای دفاع مقدس، این سرزمین غریبه مانده و امروز تنها پسوند "محروم" را به همراه دارد.
حال و هوای امروز ایلام چگونه است، انگار سالهاست که خورشید بر سرزمین بلوطها کمرمق میتابد، آنقدر کمتوان که نمی تواند گرمابخش لحظههای بلند مردمان آلامتو باشد.
ایلام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود درتاریخ ایران زمین، در روزگاران دور به"سرزمین آفتاب" معروف بود اماحال، پسوندی که در پی نام ایلام میآید حاکی از واقعیتی تلخ دارد: "استان محروم ایلام".
واژه "محروم" سالهاست مانند نام فامیلی در شناسنامه ایلام ثبت شده و انگار قصد پاک شدن ندارد.
هرگاه علل محرومیت ایلام را جویا شوید تحمل هشت سال جنگ تحمیلی اولین جوابی است که خواهید شنید. البته درست است که جنگ، اولین مانع انجام فعالیتهای توسعهای وزیر ساختی سد راه ایجاد صنایع مادر دراین استان بود، ولی سالها ازآن روزهای تلخ و اضطراب میگذرد اما همچنان برنامههای توسعهای ایلام نسبت به برخی استانهای دیگر لنگلنگان رو به جلو میرود.
مردم ایلام در دوران جنگ در صف اول بودند. همانها بودند که با دستان خالی ارتفاعات میمک را از دشمن بازپس گرفتند و آنها را از سرزمین طلوع آفتاب دورکردند. اما امروز حال فاتحان میمک خوب نیست و فقر و بیکاری آنان را میآزارد.
مدیر کل کمیته امداد استان ایلام گفت: طبق آمار رسمی، یک پنجم جمعیت استان ایلام تحتپوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و این استان بیشترین مددجوی کمیته امداد را در کشور داراست.
علیرضا ابراهیمی بیان داشت: حدود 107 هزار نفر معادل 20 درصد جمعیت استان و 587 روستا تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد.وی طرح محروویت زدایی را یکی از طرح های مهم و در حال اجرا برای ریشه کنی فقر در استان ایلام عنوان کرد.
مدیر کل بهزیستی استان ایلام نیز گفت: 80 هزار نفر از مردم ایلام نیز از خدمات بهزیستی کمک میگیرند.
صادق رستمی هم بیان داشت: خودکفا کردن و محورمیت زدایی در استان ایلام در دستور کار مسئولان قرار دارد.
براساس آمار رسمی خیلی از خانوارهای ایلامی در دهکهای پایین جامعه زندگی میکنند. آمار بسیار بالای افراد تحتپوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نشانه روشن شدت محرومیت مردم ایلام است.
تاکنون هیئت دولت طی سه بار سفر به استان، از نزدیک با مشکلات آشنا و مصوبات زیادی برای عمران و آبادانی و رفع محرومیت منطقه به تصویب رسانده اما هنوز هم اطراف میدانهای ایلام انبوهی از افرادی دیده میشوند که برای گذران زندگی با لباسی کهنه برتن، پوتینهای زمان جنگ را پوشیده و با ساکی پلاستیکی دردست منتظرند کسی آنها را بهعنوان کارگر روزمزد ساختمانی سر کار ببرد، اما مگر ایلام چقدر ساختمانسازی دارد.
در دیداری که رئیس جمهور از ایلام داشت گفته بود: امروز به لطف خدا دولت و بانکها بسیج شدهاند تا با حرکت گسترده و جامع برای توسعه صنعت و کشاورزی و خدمات فعالیت کنند و ظرف دو یا سه سال مشکل بیکاری از فهرست مشکلات مردم خارج شود.
محمود احمدی نژاد در آن سفرها150 میلیارد تومان وام بصورت قرضالحسنه برای اشتغال جوانان به این استان اختصاص داد و اعلام کرد جریمه وامهای خشکسالی کشاورزان بخشوده خواهد شد. اما اختصاص این ارقام نیز تاکنون در رفع محرومیت چاره ساز نبوده است.
فرار مغزها از سرزمین بلوط
فرار مغزها تنها به معنای خروج نخبگان و تحصیلکردگان از کشور و سکونت در خارج نیست بلکه خروج آنان از یک استان هم میتواند مصداق فرار مغزها باشد، چراکه وقتی استانی توان جذب نیروهای نخبه و تحصیلکرده را نداشته باشد در خیلی از مسائل اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سیاسی عقب میماند و به گونهای توسعهنایافتگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دچار میشود و پویایی خود را از دست میدهد.
در سالهای اخیر، شمار قابلتوجهی از جوانان ایلامی بهخصوص پسران به دانشگاه راه یافتهاند اما این قشر نیز آنقدر در استان محرومیت دیده که دیگر حاضر نیست به سرزمین بلوط بازگردد و بنابراین در جایی که در آن تحصیل کرده پاگیر میشود.
برخی بر این عقیدهاند که دختران سرزمین طلوع آفتاب نیز به وصلت با غریبههای غیرهماستانی رغبت بیشتری دارند و بهدنبال راه گریزی برای خلاصی از کمبود امکانات هستند.
هرچند آماری که توسط نهادهای رسمی اعلام میشود ضرورت توجه مسئولان را به استان گوشزد میکند اما برخی مسئولان ایلامگریز هستند چون مشکلات ایلام آنقدر فراوان است که یا توان روبهرو شدن با آن را ندارند یا نمیدانند از کجا باید شروع کنند اما واقعیت این است که باید از یک جایی شروع کرد.
املاح آب و خامی نان
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: محرومیت مردم ایلام به همین جا ختم نمیشود چراکه حتی نانی را که آنان با عرق جبین و دستهای پینهبسته تهیه میکنند از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.
محسن محمدی گفت: نبود سیلوی نگهداری گندم در این استان، باعث کاهش کیفیت نان مصرفی مردم میشود.
وی بیان داشت: مردم و مسئولان مرتب از بیکیفیتی نان گلهمندند و مقصر آن را نانوایان میدانند در حالی که یکی از دلایل نامرغوبی نان مشکلات ناشی از نبود سیلو است.
وی عنوان کرد: به دلیل نگهداری نکردن گندم مصرفی درسیلو، آردی که بین نانواها پخش میشود، مرغوب نیست وهمین باعث کاهش کیفیت نان میشود. آردی که بین نانواییهای استان توزیع میشود هر روز مشخصات متفاوتی دارد،همین موضوع باعث سردرگمی کارگران نانواییها در نحوه پخت نان شده است.
ایلام متناسب با جایگاهش مورد توجه نیست
نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: استان ایلام متناسب با جایگاهی که در طول هشت سال دفاع مقدس داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.
داریوش قنبری اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق نقش مهمی در طول هشت سال دفاع مقدس برابر دشمن داشته است.
وی بیان داشت: استان ایلام همواره خط مقدم طول هشت سال دفاع مقدس بوده است و این استان هم اکنون نیازمند توجه است.
این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام نسبت به موقعیت و جایگاهی که در طول دوران دفاع مقدس داشته است، امروز مورد توجه قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: ما هرچه داریم ار برکت خون شهداست و نباید فداکاریهای شهدا و ایثارگران مورد فراموشی قرار گیرد.
قنبری یادآور شد: مناطق مختلف استان ایلام از جمله مهران در طول هشت سال دفاع مقدس نقش اساسی ایفا کرده اند و ایجاد یادمان شهدا در شهرستان مهران ضروری است.
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ایلام ذاتا سرزمین فقیری نیست بلکه از نعمتهای خداوندی بیشماری بهرهمند است. این استان دارای ذخایر غنی نفت و گاز است و آن را بدون تردید باید در ردیف استانهای چهارفصل ایران دانست. زیرا درهر فصل سال جلوهای بدیع از دیگر فصلها را میتوان در آن مشاهده کرد.
با این تفاسیر، حال "تدبیر" مسئولان چه زمانی با موهبت های طبیعی منطقه درآمیخته و توسعه را در این سرزمین به ارمغان آورد موضوعی است که باید همچنان بدان امیدوار بود و چشم انتظار.... آیا آفتاب روزی به سرزمینش بازخواهد گشت؟
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