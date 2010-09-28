طرح محرمانه آمریکا برای بمباران بیش از 150 مکان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، "باب وودوارد" از خبرنگاران معروف آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان "جنگهای اوباما" فاش کرد: در صورت وقوع یک حمله تروریستی دیگر که منشا آن در پاکستان است، آمریکا برنامه ای مخفی را برای بمباران بیش از 150 اردوگاه تروریستی در این کشور دارد.

باب وودوارد راهبرد "باراک اوباما" را چیزی مجزا از سیاست "جرج بوش" نمی داند و در کتاب خود می نویسد: هدف از برنامه سری آمریکا برای بمباران بیش از 150 اردوگاه تروریستی، نابودی پناهگاه های افراد تروریست در پاکستان است و افزایش حملات موشکی در مناطق قبیله نشین این کشور گویای این مطلب است.

باب وودوارد همچنین در کتاب جدید خود اختلاف میان مقامات آمریکایی درباره جنگ افغانستان را به تصویر کشیده و درباره شک و تردید برخی از مقامات ایالات متحده در خصوص راهبرد اوباما برای اعزام 30 هزار نظامی جدید به این کشور و آغاز عقب نشینی در تابستان آینده سخن گفته است.

باب وودوارد در کتاب خود که از یادداشتهای داخلی کاخ سفید استفاده کرده و با برخی از رهبران آمریکایی از جمله اوباما و "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه گفتگو کرده است، فاش کرد: سیا سه هزار نیروی مخفی در داخل افعانستان دارد.

پیش از این باب وودوارد با نگارش مقاله ای سبب رسوایی "ریچارد نیکسون" سی و هفتمین رئیس جمهوری آمریکا در پرونده واتر گیت در سال 1970 شد و مجموعه کتابهایی را درباره "جرج بوش" و جنگ عراق به رشته تحریر درآورده است.