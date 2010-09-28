ادامه بررسی برنامه پنجم درکمیسیون تلفیق/ ابهامات دولت به کمیسیون نرسید

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیسیون تلفیق از سه روز پیش جلسات خود را آغازکرده و ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم را رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه جلسه کمیسیون تلفیق دیروز صبح تشکیل شد و کار خود را ادامه داد افزود: دیروز عصر نیز این کمیسیون جلسه خود را تشکیل داد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن آن جلسه مجددا تشکیل می شود.

یوسف نژاد گفت: در جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق 10 درصد باقیمانده از برنامه پنجم را بررسی می کند.

وی همچنین افزود: کارگروه ویژه میان دولت و مجلس تشکیل شده است که مقرر شد ابهامات این لایحه را بررسی کند و در نهایت این ابهامات را به کمیسیون منتقل کنند.