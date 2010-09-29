به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "پرسش از فیلسوفان"، دکتر نیکلاس اسمیت استاد فلسفه کالج لوئیس و اسمیت امریکا به تعریف شادی در فلسفه یونان باستان و نحوه ترجمه و کاربرد آن مفهوم در زمان معاصر پرداخته است.

فیلسوفان یونان باستان از جمله کسانی بودند که معتقد بودند "هدف غایی" زندگی بشر "شادی" است. حال باید این مفهوم را مورد بررسی قرار داد که شادی نزد آنها به چه معنا به کار می‌رفته است که آنرا هدف غایی زندگی می‌دانستند.

گاهی برخی مفهوم شادی در یونان باستان را خوب فهم نمی‌کنند و آنرا به مثابه احساس خوشحالی ترجمه می‌کنند.

در حال حاضر برخی اندیشمندان و فیلسوفان معتقدند شادی را نباید به معنای تجربه‌ای ذهنی در نظر بگیریم بلکه باید آنرا به معنای حالتی عینی بر فرد در نظر گرفت.

از اینرو اندیشمندان معتقدند که "رفاه" و "تعالی و شکوفایی بشری" باید به معنای شادی در نظر گرفته شود.

به عبارت دیگر آنچه نزد فیلسوفان یونان باستان به عنوان شادی شناخته می‌شده صرف حالت خوشحالی نبوده و سالم و سلامت بودن برای آنها به معنای شادی بوده است.

بر این اساس درد و رنج نیز گاهی لازمه یک زندگی مبتنی بر یک زندگی سالم است. لذا نباید شادی را در این معنا به عنوان مفهوم متضاد درد در نظر گرفت.

اگر این تعریف از شادی را در نظر داشته باشیم غایت زندگی انسان تنها تلاش برای کسب لذت و احساس شادی نیست. اگر زندگی انسان تنها تلاش برای رسیدن به چنین نوع شادی باشد در اینصورت کسانی چون افراد معتاد به مواد مخدر، در نهایت شادی و لذت به سر می‌برند.

به عبارت دیگر شادی به معنای بی تفاوتی و بی توجه بودن به محیط اطراف نیست. زندگی انسانها توأم با درد، سوگواری و سایر چیزهایی است که به طور ذهنی جزو موارد منفی به شمار می‌روند.

برای زندگی بهتر و انسانی‌تر گاهی تجربه درد و رنج و آن چیزهایی که به لحاظ ذهنی منفی هستند، لازم و ضروری هستند. این به معنای اصالت درد و رنج نیست. تجربه درد، بخشی از یک زندگی سالم می‌تواند باشد.

در لحظاتی که سوگواری و افسوس عمل شایسته و مناسب است، افرادی که قادر نیستند سوگواری کنند و ناراحت شوند زندگی رشک برانگیزی نخواهند داشت. زندگی این افراد برای هیچ کس به عنوان الگو مطرح نیست و هیچ کس حاضر به داشتن چنین زندگی‌ای برای خود، دوستان و خانواده خود نخواهد بود.