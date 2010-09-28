مشاور رئیس جمهوری از روستاهای استان البرز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جلیل بشارتی ظهر سه شنبه به همراه سرپرست استانداری البرز و شمار دیگری از مسئولان ادارات کرج از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، راه و ترابری، ‌تربیت بدنی در قالب سفری یک روزه از بخشها و روستاهای محتلف جاده چالوس و بخش طالقان بازدید کرد.

این بازدید به دستور مستقیم ریاست جمهوری جهت آگاهی از وضعیت روستاهای استان صورت گرفته و طی آن مشاور ریاست جمهوری پس از افتتاح ساختمان آتش نشانی شهر آسارا در جمع مردم روستای ولایت رود حضور یافت و با شنیدن مشکلات اهالی این روستا قول مساعد رسیدگی به مشکلات روستاییان داد.

در این جلسه مقرر شد تا مشکل زمین سالن ورزشی ولایت رود با نظر مساعد سازمان محیط زیست و منابع طبیعی حل شود و نیز در این بازدید مسائل آموزشی،‌ بهداشتی،‌ راه و ترابری‌ و محیط زیست و همچنین طرح هادی منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته ودر جریان این بازدید مسائل فوق به تصویب رسید.

سرپرست استانداری البرز نیز در این بازدید از رفع مشکل گازرسانی به روستاهای بخش آسارا خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با استقرار کامل استانداری طرح پیشنهادی شهرستان شدن بخش آسارا نیز پیگیری شود.

دقایقی پیش مشاور رئیس جمهوری به همراه سرپرست استانداری البرز و سایر مسئولان از روستای آزادبر راهی بخش طالقان شدند.