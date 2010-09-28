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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

بشارتی عنوان کرد:

رفع مشکل روستاها نیازمند ارائه طرح به کمیسیون زیربنایی دولت است

رفع مشکل روستاها نیازمند ارائه طرح به کمیسیون زیربنایی دولت است

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم گفت: برای رفع مشکلات روستاهای جاده چالوس و سایر روستاهای مشابه باید طرحی به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جلیل بشارتی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روستاهای جاده چالوس بخش آسارا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق اظهار نظر مسئولان منطقه عمده ترین مشکل روستاییان بخش آسارا به ویژه روستای ولایت رود قرار گرفتن در مناطق حفاظت شده محیط زیست است.

وی افزود: برای رفع مشکل این روستا و سایر روستاهای مشابه باید طرحی به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنده به عنوان رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و نماینده ویژه ایشان برای رسیدگی به مشکلات مردم دراین منطقه حضور یافته ام.

وی ادامه داد:  بازدید از روستاهای بخش آسارای کرج نظیر نشت رود و ولایت رود نیز در راستای درخواست مردمی از نهاد ریاست جمهوری به منظور رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات آنان صورت گرفته است.

بشارتی بیان کرد: اگر بخواهیم پیشرفت در کشور ما پایدار و اصیل باشد باید به بخش عمران در روستاها توجه کافی شود.

وی عنوان کرد: توجه به روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ضروری است.

مشاور رئیس جمهوری  پس از بازدید از جاده چالوس عازم طالقان شد.

کد مطلب 1160606

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