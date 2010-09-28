نخستین دفتر استانی خبرگزاری برنا در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برقراری ارتباط تلفنی هادی ابراهیمی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان ، دفتر سرپرستی خبرگزاری برنا ظهر سه شنبه در مازندران افتتاح شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در مراسم افتتاح این خبرگزاری با اشاره به ظرفیتها و توانمندی های بالقوه مازندران در زمینه های مختلف، خاطرنشان کرد: امیدواریم خبرگزاری برنا فضایی را برای معرفی این توانمندی ها و استفاده بهینه از آن ایجاد کند.

ابراهیمی با بیان اینکه خبرگزاری برنا متعلق به قشر جوان است، تصریح کرد: استان مازندران سرشار از استعدادهای جوان و خلاق بوده که رسانه ها بویژه خبرگزاری برنا باید توجه ویژه ای به این سرمایه عظیم داشته باشند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت های جوانان این استان در سال های دفاع مقدس، افزود: افتتاح این خبرگزاری در روزهای گرامیداشت هفته دفاع مقدس را به فال نیک گرفته و برای کارکنان آن آرزوی موفقیت داریم.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان از اهتمام ویژه استانداری جهت کمک به خبرگزاری ها و سایر رسانه های مجازی خبر داد و گفت: امروز رسانه های دیجیتال نقش قابل توجه ای در توسعه و پویایی جوامع دارند و از این رو مورد توجه قرار گرفته اند.

در مراسم افتتاح دفتر سرپرستی خبرگزاری برنا، رئیس سازمان جوانان استان و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری نیز حضور داشتند.

