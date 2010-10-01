سیستم دانشگاهی کشور فاقد آموزشهای خلاقیت آفرین در دانشجویان است

رشید کاکاوند در حاشیه برگزاری نشست ادبی در نمایشگاه کتاب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه شهرستان کرج از لحاظ جغرافیایی در محدوده تهران قرار می گیرد و اغلب ساکنان آن را افراد غیربومی تشکیل می دهند، اظهار داشت: بر این اساس نویسندگان این شهر غالبا بومی شهرهای دیگر و شهر تهران هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به این نکته نمی توان نویسندگان این منطقه را تنها به کرج محدود دانست زیرا داستان های این افراد فاقد ویژگی های بومی منطقه است.

این استاد ادبیات دانشگاه در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به سیستم نامناسب آموزشی در دانشگاه ها اظهار داشت: هم اکنون سیستم دانشگاهی کشور فاقد آموزش های خلاقیت آفرین در دانشجویان است.

وی با ابراز نگرانی از نحوه مطالعات دانشجویان یادآور شد: متاسفانه هنوز دانشجویان اقدام به مطالعه کتاب های بازاری می کنند که این امر موجب عدم درگیری ذهن این افراد با موضوعات و مسائل جدی و اصلی جامعه می شود.

رشید کاکاوند این نکته را معضل بزرگی برای جامعه دانشجویان ادبیات کشور ارزیابی کرد.

کاکاوند با بیان اینکه هنرمند از تعاریف و معیارهای شناخته شده فراتر عمل می کند خاطرنشان کرد: هیچ هنرمندی نباید درکار خود شبیه هنرمندی دیگر بوده و از روش دیگری تقلید نماید.

کاکاوند تئوری های موجود را آفت تالیف و نویسندگی در دوره اخیر دانست و تاکید کرد: در هنر هیچ گونه قطعیتی وجود ندارد.

این شاعر و کارشناس ادبیات تاکید کرد: در نظر گرفتن مخاطب در حقیقت به معنای زاییده شدن اثر از نگاه شخص هنرمند است و چنانچه اثر نویسنده ای نتیجه و زاییده شخصیت او باشد مخاطب وی را پیدا خواهد کرد.