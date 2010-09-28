یک روز عزای عمومی در شهرستان سروآباد اعلام شد

عبدالله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: به دلیل تصادف رانندگی در کرج و کشته شدن 10 نفر از ساکنین روستاهای شهرستان سروآباد، روز چهارشنبه هفتم مهر ماه به عنوان عزای عمومی در این شهرستان اعلام می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در این تصادف مرگبار که صبح روز گذشته و در مسیر کرج - قزوین روی داد، 14 نفر کشته شدند که 10 نفر از کشته شدگان ساکنین روستاهای اطراف شهرستان سروآباد هستند.

فرماندار سروآباد ضمن تسلیت این حادثه ناگوار به مردم این شهرستان و خانواده های بازماندگان، خاطرنشان کرد: مراسم ویژه ای در گذشت 10 نفر از مردم شهرستان سروآباد در این تصادف نیز طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در مسجد جامع شهر سروآباد برگزار خواهد شد.

رشیدی پور بیان داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته تاکنون 10 نفر از افراد کشته شده ساکن شهرستان سروآباد بوده و چندین نفر از افراد زخمی نیز از ساکنین این شهرستان هستند.

شورای اسلامی شهرستان سروآباد هم در پی وقوع این تصادف ناگوار ضمن انتشار بیانیه ای کشته شدن 10 نفر از مردم این شهرستان را تسلیت گفته و خواستار پیگیری جدی عامل اصلی این تصادف از سوی مسئولان استانی و کشوری شد.

امام جمعه شهرستان سروآباد نیز ضمن تسلیت این حادثه ناگوار به مردم شهرستان سروآباد و خانواده های بازماندگان از مسئولان خواست که از تکرار چنین حوادثی به جد جلوگیری کند.