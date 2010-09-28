پیوند مغز و استخوان در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر روی بیماری 9 ساله مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور پیوند مغز و استخوان انجام گرفت.

پدر بیمار محیا قاسم زاده پس از انجام این عمل در گفتگو با مهر با اشاره به پیوند مغز و استخوان دخترش گفت: بیمار، مغزو استخوان پیوندی را ازخواهر16 ساله خود دریافت کرده است.

وی افزود: دخترم در اوایل ماهی یکبار به تزریق خون نیاز داشت و این اواخر هر20 روز یک بار به خون نیاز پیدا می کرد.

قاسم زاده با قدردانی از پزشک معالج و مسئولین بیان داشت، جهت انجام این پیوند از ده روز پیش دخترش در این بیمارستان بستری شد که پس از پیوند در قرنطینه به سرمی برد و حال عمومی وی رضایت بخش است.

دومین پیوند مغزو استخوان نیز برروی بیمار چهار ساله به نام فاطمه غلامی انجام گرفت و حال عمومی وی هم خوب می باشد.

فاطمه غلامی نیز مغز و استخوان پیوندی را ازبرادرش بهزادغلامی 16 ساله دریافت که این پیوند نیزهم بخوبی انجام پذیرفت.