همکاری های اقتصادی و فرهنگی با کربلا توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در دیدار با استاندار و اعضای شورای استانداری کربلا که ظهر سه شنبه در استنانداری برگزار شد، گفت: پس از سرنگونی صدام و فروپاشی حزب بعث فرصت مناسبی برای تعامل و همکاری اقتصادی و فرهنگی با کشورعراق ایجاد شده است که امیدواریم این مناسبات روز به روز بیشتر و عمیق تر شود.

وی افزود: کربلا مسقط الراس شیعیان است و ما ایرانیان شور و عشق زایدالوصفی نسبت به حضرت امام حسین (ع) داریم و همه آمال و آرمانهای خود را در پیروی از مکتب راستین آن امام شهید جستجو می کنیم.

استاندار قزوین به پیگیری های صورت گرفته در اجرای مفاد موافقتنامه کربلا اشاره کرد و در این خصوص گفت: پس از بازگشت از سفر کربلا تمامی مفاد موافقتنامه کربلا را که در شش بند تنظیم و به امضای طرفین رسیده بود پیگیری کردیم که اولین بند آن دعوت از استاندار و شورای استانداری کربلا بود که بحمدالله امروز این امر محقق شد.

وی تصریح کرد: در این سفر سه روزه به دنبال پیگیری و اتخاذ راهکارهای عملی برای تحقق توافقات صورت گرفته در محورهای مختلف توسعه شهر کربلا هستیم که امیدواریم بتوانیم در قالب برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده، رضایت استاندار کربلا و همراهان ایشان را تأمین کنیم.

استاندار قزوین در ادامه به توانمندی ها و ظرفیتهای استان قزوین در حوزه های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت:‌ قزوین دارای یک میلیون و200 هزار نفر جمعیت و 16 هزار کیلومتر مربع وسعت است که توسعه آن در چهار محور صنعت، کشاورزی، گردشگری و آموزش عالی تدوین شده که برنامه ها و طرحهای مختلفی در این محورها در حال پیگیری و اجراست.

وی افزود: در محور آموزش عالی هم اکنون 127 هزار دانشجو در دانشگاه ها و مراکز مختلف آموزش عالی استان مشغول به تحصیل هستند و تنها دانشگاه بین المللی کشور در این استان قرار دارد که از بیش از 40 کشور دنیا در این مرکز علمی دانشجو یان مشغول تحصیل هستند.

عجم یادآور شد:‌ بیش از سه هزار و 200 واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد که 150 هزار نفر در این واحدها بطور مستقیم مشغول فعالیت هستند که به تبع آن 650 هزار نفر از ساکنین استان تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی با اشاره به توانمندی ها و قابلیتهای استان در حوزه راه و ترابری و حمل و نقل خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی استان به گونه ای است که حلقه اتصال هشت استان مهم کشور است و اکثر راههای ارتباطی استان بصورت بزرگراه و آزاد راه است و از نظر خط راه آهن نیز تا مرزهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان نیز امکان ارتباط و اتصال از طریق این استان وجود دارد.

عجم همچنین افزود: قزوین علاوه بر داشتن ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل در چند محصول تولیدی از جمله مصالح ساختمانی؛ فولاد و صنایع بهداشتی؛ شیشه و تولید گوشت و غلات جزو استان های برتر و پیشتاز کشور است که رتبه های اول تا سوم را در این زمینه ها به خود اختصاص داده است.

استاندار قزوین در پایان گفت: در حال حاضر میزان چرخش مالی استان قزوین بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است که بیانگر توانمندی و جایگاه اقتصادی استان در سطح کشور است.