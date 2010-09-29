جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارتقای ایران به مرتبه 22 در تولید علم جهان غرورآفرین است، گفت: باید بدانیم که جایگاه ایران در سال 2008 در بین کشورهای جهان رتبه 27 و میزان تولیدات علمی آن در این سال 13 هزار و 610 مقاله بود از این رو پیش بینی می شود که با این نرخ رشد شاهد پیشرفت چشمگیری در ارتقای ایران در سال 2010 باشیم.

رتبه بندی کشورهای دنیا در تولید علم 1- آمریکا

2- چین

3- آلمان

4- انگلستان

5- ژاپن

6- فرانسه

7- کانادا

8- ایتالیا

9- اسپانیا

10- استرالیا

11- هندوستان

12- کره جنوبی

13- هلند

14- برزیل

15- روسیه

16- سوئیس

17- تایوان

18-ترکیه

19-سوئد

20-لهستان

21-بلژیک

22- ایران

23- اسکاتلند

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اتریش

دانمارک

یونان

فنلاند

مکزیک

نروژ

وی افزود: در بین کشورهایی که ایران در بین آنها مقام 22 را به دست آورده است، چند کشور در گروه کشورهای در حال توسعه هستند که حضور آنها در عرصه جهانی تولید علم به ویژه در رتبه های بالاتر قابل تأمل است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: هندوستان با تولید 45 هزار و 157 مقاله، برزیل با تولید 36 هزار و 26 مقاله و لهستان با تولید 22 هزار و 35 مقاله از جمله این کشورها به شمار می آیند.

وی اظهار داشت: تعداد تولیدات علمی دانشمندان ایرانی در سال 2009 میلادی 16هزار و 978مقاله است که در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده و ترکیه با تولید 25 هزار و 440 مقاله در سال مزبور مقام 18 جهان را از نظر تولید علم به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بعد از ترکیه کشورهای سوئد، لهستان و بلژیک به ترتیب با تولید 23 هزار و 374 مقاله، 22 هزار و 325 مقاله و 21 هزار و 102 مقاله در مرتبه های 19 تا 21 قرار دارند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به 5 کشور برتر در تولید علم افزود: آمریکا، چین، آلمان، انگلستان و ژاپن در سال 2009 به ترتیب با تولید 470 هزار و 877، 134هزار و 482، 115 هزار و 310 و 113 هزار و 277 مقاله به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

به گفته مهراد آمریکا به تنهایی 28 درصد تولید علم جهان را در دست دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای فرانسه با 78 هزار و 742 مقاله، کانادا با 70 هزار و 670 مقاله، ایتالیا با 66 هزار و 547 مقاله، اسپانیا با 54 هزار و 580 مقاله و استرالیا با 48 هزار و 916 مقاله به ترتیب رتبه های 6 تا 10 جهان را از نظر تولید علم به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: بعد از کشورهای یاد شده، هندوستان رتبه 11، کره جنوبی رتبه 12، هلند رتبه 13، برزیل رتبه 14، روسیه رتبه 15، سوئیس رتبه 16و تایوان رتبه 17 را از آن خود کرده اند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: علیرغم برخی کاستی­ها مانند کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی در اختیار دانشگاهها و موسسات پژوهشی، عملکرد علمی ایران در سال 2009 بهتر شده است.

وی گفت: آهنگ رشد تولید علم در سال های اخیر تضمین شده و با قدری توجه بیشتر به بودجه های پژوهشی می توان برای آهنگ رشد بیشتر علم برنامه ریزی کرد.

مهراد اظهار داشت: در حال حاضر آهنگ رشد تولید علم ایران به حد یک درصد تولید علم جهانی رسیده و سهم ترکیه از کل تولید علم جهان 1.5 درصد است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم اسلام افزود: اسکاتلند و کشورهای اتریش، دانمارک، یونان، فنلاند، مکزیک و نروژ در رده های بعد از ایران قرار دارند. اسکاتلند که به طور مشخص و مجزا از کشور انگلستان مورد محاسبه قرار گرفته با تولید 16 هزار و 709 مقاله بعد از ایران در جایگاه 23 جهان نشسته است.