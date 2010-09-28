مانور اطفای حریق در مخازن نفتی بندر امام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، به‌ مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی و به ‌منظور ارتقای سطح ایمنی در مجتمع بندری امام خمینی (ره)‌ و آمادگی در مقابله با بحرانهایی نظیر آتش سوزی در مخازن نفتی، ظهر امروز مانور بزرگ اطفای حریق با مشارکت نیروهای آتش نشانی صنایع پتروشیمی همجوار در پایانه نفتی بندرامام خمینی (ره) برای نخستین بار در بین بنادر سراسر کشور برگزار شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در جریان برگزاری این مانور با تاکید بر اهمیت بالا بردن توان عملیاتی نیروهای ایمنی و آتش نشانی با توجه به حجم بالای ترانزیت مواد نفتی در پایانه نفتی مجتمع بندری امام خمینی (ره) افزود: در این مانور طبق سناریوی طراحی شده پس از اعلام حریق در مخازن پایانه‌ نفتی مجتمع بندری امام خمینی(ره)، نیروهای آتش نشانی وارد عمل می‌شوند.



ابراهیم ایدنی اظهار داشت: در ادامه عملیات و بر اثر گسترده‌شدن دامنه حریق ضمن درخواست از نیروهای آتش نشانی صنایع پتروشیمی مجاور و شهر بندر امام خمینی (ره) تحت فرماندهی متمرکز اقدام به محدود کردن دامنه حریق، خنک سازی مخازن و در نهایت اطفای آن پرداختند.



وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی بیشتر و مطلوب بین ادارات و واحدهای عملیاتی این اداره کل به هنگام بروز حوادث و حریق احتمالی از دیگر اهداف این مانور بزرگ بوده است.



مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تصریح کرد: علاوه بر واحدهای مختلف این اداره کل مشتمل بر ادارات گارد و انتظامات و سازمان ایمنی و بهداشت بوده و در مجموع 18 واحد عملیاتی و خدماتی از شهر بندرامام خمینی (ره) و صنایع پتروشیمی همجوار در این مانور شرکت و به تمرین و پیاده‌سازی ‌مراحل و اهداف پیش‌‌بینی شده در سناریو اقدام کردند.



ایدنی‌، ترانزیت مواد نفتی در پایانه نفتی در مجتمع بندری امام خمینی (ره) در شش ماهه نخست سال جاری را بالغ بر 612 هزار تن اعلام و خاطرنشان‌کرد: این میزان ترانزیت مواد نفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 420 درصد رشد برخوردار بوده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه 267 فروند شناور خوزستانی نیاز به نوسازی دارند، اظهار داشت: از 332 فروند موتور لنج باری موجود در استان، 211 فروند یعنی 64 درصد آنها فعال هستند.



مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: از 316 فروند شناور فلزی تجاری ثبت شده استان نیز 54 درصد شامل 170 فروند فعالند و شناورهایی غیر فعال محسوب می شوند که از اعتبار آخرین گواهینامه های فنی و ایمنی موتور لنج باری بیش از سه سال و از اعتبار آخرین گواهینامه شناورهای فلزی بیش از پنج سال بگذرد.



وی دلیل فعالیت ‌نکردن این شناورها را قادر نبودن آنها در اخذ گواهینامه‌های فنی و ایمنی که فعالیت در صنعت حمل و نقل دریایی را غیرممکن می‌سازد عنوان کرد و افزود: دلیل اصلی این مسئله، کاهش شدید درآمد شناورهاست که باعث تامین نشدن هزینه‌های جاری تعمیر و نگهداری و در نتیجه تمدید نشدن اعتبار گواهینامه‌های فعالیت آنها می‌شود.



ایدنی با اشاره به اهمیت مبادلات بازرگانی با کشورهای همجوار که با آنها دارای مرز مشترک دریایی هستیم ،افزود: به علت کوتاه بودن مسیر دریایی بین بنادر کویت و خرمشهر، بخش اعظم کرایه حمل ناشی از زمان تخلیه و بارگیری در بنادر مبدأ و مقصد است که مکانیزه کردن فعالیت تخلیه و بارگیری موجب کاهش زمان توقف و جلوگیری از ریزش کالا در بنادر و در نهایت کاهش کرایه حمل دریایی می‌شود.