3100 ناشنوا و کم شنوا تحت پوشش خدمات بهزیستی گیلان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیانوش کوچکی نژاد ظهر سه شنبه به مناسبت روز جهانی ناشنوایان در جمع خبرنگاران استان افزود: علاوه براین هفت هزار و 600 نفر نیز در استان مشکلات تکلمی دارند.

وی در ادامه طرح غربالگری شنوایی نوزادان را از خدمات مهم بهزیستی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، خوشبختانه در اولین روزهای تولد کم شنوایی و ناشنوایی نوزاد مشخص می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: طرح غربالگری شنوایی نوزادان با هدف شناسایی و تشخیص زود هنگام معلولیت و اقدامات به موقع توانبخشی اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح علاوه بر رشد مهارتهای زبانی، گفتار و شناختی باعث می شود، کودکان ناشنوا همگام با کودکان عادی رشد طبیعی گفتاری را طی کنند.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه 70 درصد کودکان گیلانی در بدو تولد غربالگری شنوایی می شوند، افزود: شنوایی یکی از حواس برتر انسان است، محروم بودن از حس شنوایی فقط به مفهوم نشنیدن صدا نیست، بلکه ماحصل این محرومیت، موجب عدم دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید و امید بخش زندگی فردی و اجتماعی می شود تا جاییکه ممکن است فرد را از مسیر موفقیت دور کند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این مسئله که صحبت کردن امری اکتسابی است وانسان از راه شنیدن، زبان محیط اطراف خود رافرا گرفته و سپس قادر به تکلم می شود، اهمیت ویژه این حس را نشان می دهد بدین جهت بدون شنیدن، گفتار به وجود نخواهد آمد و به همین دلیل کودکان و افراد ناشنوا قادر به تکلم نیستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه به " عوارض ناشی از وجود کم شنوایی دائم " اشاره کرد و افزود: اگر کودک یا هر فرد دیگری مبتلا به کم شنوایی باشد و برای تشخیص، درمان و توانبخشی آن اقدام نکند، پس از گذشت زمان کمی به عوارض ناشی از کم شنوایی نیز مبتلا می شود.

وی تأخیر در رشد طبیعی گفتار و زبان، اختلالات تولیدی گفتار، اختلال در روان بودن گفتار، اختلال در ارتباط گیری، اختلال عاطفی - رفتاری، اختلال در تفکر، تاخیر در رشد اجتماعی - فرهنگی، اختلال در یادگیری و افت تحصیلی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال در حافظه شنیداری، بروز ناتوانی های درکی - شنیداری و سایر موارد را از عوارض کم شنوایی عنوان کرد.