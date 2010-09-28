یک میلیارد دلار اعتبار ارزی مترو کمک ویژه ای نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب سه شنبه در سیصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران گزارشی از وضعیت طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را ارائه کرد و گفت: علیرغم اقدامات شهرداری تهران در این حوزه، هنوز مشکلات متعددی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه احداث 480 کیلومتر قطار شهری که در افق طرح جامع حمل و نقل تا سال 1404 پیش‌بینی‌ شده افزود: بر این اساس، برای ساخت هر کیلومتر مترو بیش از 40 میلیارد تومان هزینه نیاز است و در سال جاری دولت باید 320 میلیارد تومان در بخش عمرانی و 54 میلیارد تومان در بخش یارانه‌ای بلیت مترو پرداخت کند.

این عضو شورای شهر اظهار داشت: 252 میلیارد تومان از این اعتبارات بودجه دولتی مترو در بخش عمرانی و جزو کمکهای اصلی است و 68 میلیارد تومان نیز از این مقدار منوط به تحقق درآمدهای مترو شده است.

شکیب ادامه داد: از سال 86 که اجرای طرح حمل و نقل و ترافیک شهر تهران آغاز شده است، پیش‌بینی‌ می‌شود، در سال جاری و با احداث 15 کیلومتر مترو، خطوط متروی تهران به 156 کیلومتر افزایش یابد، بنابراین اعتبارات فعلی جوابگوی افزایش خطوط مترو نیست و باید ظرفیت سازیهای فراوانی در این بخش انجام شود و سالانه حداقل 22 کیلومتر مترو احداث کنیم.

وی ادامه داد: با همین سرعت فعلی که بتوانیم 15 کیلومتر مترو در سال احداث کنیم تا افق طرح جامع به جای 480 کیلومتر، 340 کیلومتر مترو داریم و در واقع به نتایج طرح نخواهیم رسید.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی در مورد مترو بحث کمبود ناوگان و نیاز به افزایش ظرفیت برای واگنهای جدید است که باید به طور ویژه‌ بررسی شود.

وی به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت اعتبارات ارزی از حساب ذخیره ارزی برای مترو اشاره کرد و گفت: پرداخت این اعتبارات تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و امیدواریم دولت هر چه زودتر تخصیص این اعتبارات را آغاز کند، چرا که بخش قابل توجهی از امید ما برای خطوط مترو، به این اعتبارات موکول شده است.

شکیب تصریح کرد: هر چند که پرداخت این یک میلیارد دلار اعتبار برای مترو از حساب ذخیره ارزی جوابگوی بخش ناچیزی از برنامه مصوب در طرح جامع است، اما نباید انتظار داشت که با تخصیص آن اتفاق بزرگی رخ دهد، ‌چرا که همین حالا نیز از بخش قابل توجهی از برنامه‌ها عقب هستیم.

وی درباره وضعیت اتوبوسرانی در قالب طرح جامع ترافیک تصریح کرد: تعداد فعلی اتوبوسهای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه هشت هزار و 121 دستگاه است که بر اساس طرح دولت هر ساله باید یک‌هزار دستگاه اتوبوس برای نوسازی و توسعه ناوگان توسط دولت به این شبکه تزریق شود.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: در سال 89 تاکنون تنها 200 دستگاه اتوبوس از دولت دریافت شده است.

وی همچنین با اشاره به خطوط تندروی اتوبوسرانی ادامه داد: طبق افق طرح جامع باید 76 کیلومتر خطوط تندرو اتوبوس در شهر تهران فعال باشد و اگر افزایش تعداد اتوبوسها به همین منوال ادامه یابد، در افق طرح جامع به جای 11 هزار دستگاه اتوبوس، شش هزار و 400 دستگاه اتوبوس خواهیم داشت.

شکیب اضافه کرد: همچنین متاسفانه در مورد تعداد مینی‌بوس‌های شهر تهران نیز آمار شفافی وجود ندارد، اما باید در سال 1404، چهار هزار و 500 دستگاه مینی بوس در شهر تهران فعال باشد و سهم مینی بوس‌ها از حمل و نقل عمومی به سه درصد از کل ناوگان برسد.

وی در مورد وضعیت تاکسی‌های شهر تهران توضیح داد: متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی در سال جاری به 3/5 سال رسیده است و در افق طرح باید به پنج سال و کمتر از آن کاهش یابد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر 80 هزار و 335 دستگاه تاکسی و هفت هزار و 76 ون در شهر تهران فعال هستند و سهم تاکسی‌ها از حمل و نقل عمومی در افق طرح باید به 20 درصد برسد، اما در حال حاضر بیش از 22 درصد حمل و نقل عمومی تهران توسط تاکسی‌ها انجام شود که به عنوان یک وسیله نقلیه شخصی، رقم زیادی است.

وی در توضیحی مربوط به وضعیت پارکینگ‌ها و کمبود آن در شهر تهران افزود: متاسفانه در این زمینه کار خاصی انجام نشده و گویا برنامه مشخصی نیز وجود ندارد و بر اساس آمارها ظرفیت پارکینگهای غیرحاشیه‌ای شهر تهران حدود 400 هزار دستگاه است.

شکیب یادآور شد: در حال حاضر تهران و شهرهای اقماری آن با یکدیگر درگیر شده‌اند و نمی‌توان کرج، کهریزک و یا باقرشهر را از لحاظ مسایل شهری و ترافیکی از تهران جدا کرد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر همه امیدها برای حل مشکل ترافیک تهران به راه‌اندازی مترو و انتقال سفرهای شهری به معابر زیر زمینی منتهی شده است.