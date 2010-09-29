تصاویر آغاز سفر طولانی بزرگترین قایق خورشیدی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این قایق که Tûranor PlanetSolar نام دارد و بزرگترین قایقی است که انرژی خود را از خورشید تامین می کند روز دوشنبه 27 سپتامبر با پرچم سوئیس از بندر موناکو در فرانسه سفر خود را آغاز کرد.

هدف از ماموریت سفر دور دنیای این قایق خورشیدی کسب اطلاعات جدید در عرصه بهبود حرکت و توسعه وسایل حرکتی خورشیدی است.

براساس گزارش سوئیس اینفو، این قایق بزرگ به طول 31 متر و عرض 15 متر بوده و دارای سحطی پوشیده از 537 متر مربع پانل خورشیدی فتوولتائیک است.

سفر دور دنیای این قایق خورشیدی در مجموع 8 ماه به طول می انجامد در این سفر، قایق از سواحل شرقی و غربی آمریکای شمالی عبور کرده و از طریق مکزیک به شهرهای سیدنی، سنگاپور و امارات متحده غربی می رسد. رافایل دومیان، 37 ساله بنیانگذار این پروژه یکی از 6 عضو کادر قایق است.

واژه Tûranorکه برای نامگذاری این قایق خورشیدی به کار رفته از رمان سه گانه ارباب حلقه ها اثر "تالکین" گرفته شده و به معنی "قدرت آفتاب" است.