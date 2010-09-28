تورنمنت شش جانبه فوتسال یادواره دفاع مقدس به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تورنمنت که با حضور تیم های پرسپولیس نوین، خبر ورزشی، بانک سرمایه، استقلال جوان، بانک صادرات و هنرمندان نوین برگزار شد، دو تیم بانک سرمایه میزبان رقابتها و بانک صادرات به فینال رسیدند و در نهایت بانک صادرات با هدایت رضا صادق پور سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ساحلی قهرمان شد.

پیش از این مسابقه نیز دو تیم روزنامه استقلال جوان و هنرمندان نوین برگزار کننده دیدار رده بندی در سالن ورزشی شهید دستگردی تهران بودند که این مسابقه با پیروزی استقلال جوان همراه شد.

بازی های دوشنبه شب در حضور جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده شهدا و پیشکسوتان و هنرمندان انجام شد و از این گروه تقدیر به عمل آمد.

حضور تنی چند از جانبازان قطع نخاعی و تجلیل از آنها از سوی چهره های هنر و ورزش از جمله محمد نوازی، مرتضی فنونی‌زاده، علیرضا اکبرپور، محمدرضا عیوضی و... فضای ویژه ای به این مسابقات بخشید. در پایان نیز از تیم های برتر تورنمنت و میهمانان ویژه تقدیر شد.