فعالان حوزه علوم انسانی باید با علوم طبیعی آشنا باشند

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند، شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من به عنوان محصل فلسفه به جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ بیشتر نیاز دارم. البته اهل فلسفه به علوم طبیعی هم نیاز دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه در جهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید و چگونه سعی می‏کنید که متخصص رشته خود باشید نیز اظهار داشت: تخصص با میان رشته‎ای بودن تضاد و تناقضی ندارد. یعنی هرکس باید در رشته خود مسلط به کار خود باشد.

وی گفت: یک بخش این تسلط مربوط به آشنایی با رشته‎های دیگر است که در چنین شرایطی میان رشته‎ای می‏شود. لازمه فلسفه این است که با مقدمات علوم انسانی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق آشنا باشیم که توجه به این مباحث مغایرتی با تخصص در فلسفه ندارند بلکه متمم و مکمل هم هستند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند این ضرورت را اساسی عنوان کرد و افزود: علوم انسانی برآمده از علوم طبیعی هستند یعنی شرایط خلق و خوی اجتماعی، اخلاق و باورهای دینی ارتباط مستقیمی با شرایط طبیعی منطقه دارند. اینکه شما در منطقه گرمسیر یا سردسیر یا مرطوب و یا خشک و بیابانی باشید تأثیردر خلق و خوی خود انسان دارند که آن خلق و خو منشأ علوم انسانی می‎شود. بنابراین آشنایی با علوم طبیعی برای کسانی که در حوزه علوم انسانی کار می‎کنند الزامی است.



