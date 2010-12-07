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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۸:۱۰

فعالان حوزه علوم انسانی باید با علوم طبیعی آشنا باشند

فعالان حوزه علوم انسانی باید با علوم طبیعی آشنا باشند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان حوزه علوم انسانی با علوم طبیعی، گفت: لازمه فلسفه این است که با مقدمات علوم انسانی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق آشنا باشیم .

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند، شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من به عنوان محصل فلسفه به جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ بیشتر نیاز دارم. البته اهل فلسفه به علوم طبیعی هم نیاز دارند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه در جهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید و چگونه سعی می‏کنید که متخصص رشته خود باشید نیز اظهار داشت: تخصص با میان رشته‎ای بودن تضاد و تناقضی ندارد. یعنی هرکس باید در رشته خود مسلط به کار خود باشد.
 
وی گفت: یک بخش این تسلط مربوط به آشنایی با رشته‎های دیگر است که در چنین شرایطی میان رشته‎ای می‏شود. لازمه فلسفه این است که با مقدمات علوم انسانی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق آشنا باشیم که توجه به این مباحث مغایرتی با تخصص در فلسفه ندارند بلکه متمم و مکمل هم هستند.
 
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند این ضرورت را اساسی عنوان کرد و افزود: علوم انسانی برآمده از علوم طبیعی هستند یعنی شرایط خلق و خوی اجتماعی، اخلاق و باورهای دینی ارتباط مستقیمی با شرایط طبیعی منطقه دارند. اینکه شما در منطقه گرمسیر یا سردسیر یا مرطوب و یا خشک و بیابانی باشید تأثیردر خلق و خوی خود انسان دارند که آن خلق و خو منشأ علوم انسانی می‎شود. بنابراین آشنایی با علوم طبیعی برای کسانی که در حوزه علوم انسانی کار می‎کنند الزامی است.
 
 
کد مطلب 1160704

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