فعالان حوزه علوم انسانی باید با علوم طبیعی آشنا باشند

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند، شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: من به عنوان محصل فلسفه به جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ بیشتر نیاز دارم. البته اهل فلسفه به علوم طبیعی هم نیاز دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه در جهانی که به میان رشتهای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار میآیید و چگونه سعی میکنید که متخصص رشته خود باشید نیز اظهار داشت: تخصص با میان رشتهای بودن تضاد و تناقضی ندارد. یعنی هرکس باید در رشته خود مسلط به کار خود باشد.
وی گفت: یک بخش این تسلط مربوط به آشنایی با رشتههای دیگر است که در چنین شرایطی میان رشتهای میشود. لازمه فلسفه این است که با مقدمات علوم انسانی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق آشنا باشیم که توجه به این مباحث مغایرتی با تخصص در فلسفه ندارند بلکه متمم و مکمل هم هستند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند این ضرورت را اساسی عنوان کرد و افزود: علوم انسانی برآمده از علوم طبیعی هستند یعنی شرایط خلق و خوی اجتماعی، اخلاق و باورهای دینی ارتباط مستقیمی با شرایط طبیعی منطقه دارند. اینکه شما در منطقه گرمسیر یا سردسیر یا مرطوب و یا خشک و بیابانی باشید تأثیردر خلق و خوی خود انسان دارند که آن خلق و خو منشأ علوم انسانی میشود. بنابراین آشنایی با علوم طبیعی برای کسانی که در حوزه علوم انسانی کار میکنند الزامی است.
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