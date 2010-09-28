پیروزی ایران در جنگ تحمیلی مانع تجاوز سایر دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه در بازدید از یگانهای مسلح مستقر در گرگان، با اشاره شرایط کشورهای منطقه اظهار داشت: یکی از برکات جنگ بیداری جهانی بود و مردم دنیا با مواضع منطقی و اصولی نظام اسلامی بیشتر آشنا شدند.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار اسلامی است و صدور پیام انقلاب به جهانیان سرعت بیشتر پیدا کرده است.

استاندار گلستان گفت: هوشیاری، تمرین و ارتقا توان رزمی نیروهای مسلح یک ضرورت است.



قناعت افزود: نیروهای مسلح همچون گذشته با تبعیت کامل از فرماندهی کل قوا خود را برای حضور عرصه های جدید وحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی آماده کنند.



وی با اشاره به حمایت جهانی از رژیم متجاوز عراق پیروزی در جنگ را مرهون رشادت ، ایمان، عشق و دلدادگی سربازان مومن کشور دانست.

در این مراسم معاونین استاندار، جمعی از مدیران ارشد دستگاه های دولتی و اجرائی استان، فرماندار گرگان و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان نیز حضور داشتند.



این مراسم با نواختن مارش ادای احترام به یادمان شهدای لشگر 30 پیاده گرگان و سپس نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران،‌ همراه با به اهتزاز درآمدن پرچم کشورمان همراه بود.

همچنین گروهانهای نمونه گردان تکاور به اجرای حرکات رزمی و نمایشی و نشان دادن بخشی از قدرت و آمادگی خود پرداختند و یک دستگاه پاراگلایدر نیز بر آسمان میدان توسط سرباز وظیفه امیر حزینی به پرواز درآمد.