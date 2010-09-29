"دماغ جادویی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که پنجمین اثر از مجموعه کتابهای "برای پسرها" است داستانهای بامزه‌ای را برای گروه سنی "ج" حکایت می‌کند.

این کتاب از 13 بخش کوتاه تشکیل شده است که عنوان برخی از آنها عبارتند از شکار آهو، خانم سیمکین، عمه بوتس، برداشتن درِ دیگ، بازگشت به آشپزخانه و انتقام حیوانات.

در بخش هشتم این کتاب به نام "زنبور" می‌خوانیم: همین که نیکلاس عطسه زد اتفاق عجیبی برای عمه‌اش رخ داد. دماغ کوفته ریزه‌اش به تاول سیاهی تبدیل شد و چشمهایش بالای سرش رفتند. بدنش مثل زنبور به زرد روشن درآمد با حلقه‌های سیاه. کمرش حسابی جمع شد. دستهایش تبدیل به بالهای شفافی شدند. او سه جفت پای پر موی درآورد همراه با یک نیش تیز.

فریاد شیری شاعر و مترجم در ویراستاری این اثر همیار مترجم بوده وتصویرگری تونی راس در این کتاب به رغم سادگی بر جذابیت داستان افزوده است و کودکان را به مطالعه آن ترغیب می‌کند.

کتاب "دماغ جاویی" با شمارگان 2500 نسخه در 64 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.