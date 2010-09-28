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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

با حضور رئیس جمهور ؛

12 دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در کشور افتتاح شد

12 دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در کشور افتتاح شد

همزمان با هفته دفاع مقدس 12 دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان توسط رئیس جمهور در 12 استان به طور همزمان از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  چهارمین همایش ملی نخبگان عصر امروز سه شنبه با حضور رئیس جمهور در تهران آغاز شد.

در همایش ملی نخبگان و آئین افتتاح دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان در کشور نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و همچنین دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی و تنی چند از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان حضور دارند.

بر اساس این گزارش دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان در استانهای چهارمحال و بختیاری، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، گیلان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان ، کردستان و هرمزگان توسط رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا افتتاح می شود.

کد مطلب 1160729

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