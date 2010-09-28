لایحه استقبال از بهار تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران که روز سه شنبه به صورت علنی برگزار شد، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به عنوان مطرح کننده لایحه دائمی استقبال از مهر گفت: هدف از دائمی شدن اجرای این طرح ارتقاء سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و ترافیکی، افزایش همکاری برای بهسازی و نوسازی محیط مدراس و اطراف آن، همکاری با آموزش و پرورش به منظور آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و در عین حال افزایش تعاملات میان بخشی بین مدیریت شهری و سایر سازمانها و ارگانها بوده است.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد که در این لایحه باید همزمان با عنوان بهسازی فضای شهری برای دانش‌آموزان و مدارس، این بهسازی برای دانشگاه‌ها هم در نظر گرفته شود و افزود: طبق تکالیف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری در قبال دانشگاهها هم مسئولیتهایی دارد.

وی اضافه کرد: تهران به عنوان شهر دانش‌آموزی، شهر دانشگاهی نیز هست و نباید این کارکردهای مهم نادیده گرفته شود.