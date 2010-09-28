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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

در جلسه امروز شورای شهر/

لایحه استقبال از بهار تصویب شد

لایحه استقبال از بهار تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران لایحه استقبال از مهر ماه را امروز تصویب کردند تا به این ترتیب هر سال قبل از شروع سال تحصیلی جدید هر یک از دستگاههای اجرایی متولی، طبق این لایحه وظایف خود را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران که روز سه شنبه به صورت علنی برگزار شد، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به عنوان مطرح کننده لایحه دائمی استقبال از مهر گفت: هدف از دائمی شدن اجرای این طرح ارتقاء سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و ترافیکی، افزایش همکاری برای بهسازی و نوسازی محیط مدراس و اطراف آن، همکاری با آموزش و پرورش به منظور آموزش حقوق و تکالیف شهروندی و در عین حال افزایش تعاملات میان بخشی بین مدیریت شهری و سایر سازمانها و ارگانها بوده است.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد که در این لایحه باید همزمان با عنوان بهسازی فضای شهری برای دانش‌آموزان و مدارس، این بهسازی برای دانشگاه‌ها هم در نظر گرفته شود و افزود: طبق تکالیف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری در قبال دانشگاهها هم مسئولیتهایی دارد.

وی اضافه کرد: تهران به عنوان شهر دانش‌آموزی، شهر دانشگاهی نیز هست و نباید این کارکردهای مهم نادیده گرفته شود.

کد مطلب 1160731

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