کمبود فضای فیزیکی در زندانهای لرستان کار زندانبانان را سخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد علی محمدی در بازدید اعضای شورای تامین شهرستان کوهدشت از زندانهای خرم آباد و در نشست مشترک با آنها ضمن تشریح وضعیت زندانهای استان، افزود: همه ما مکلف هستیم تا غبار محرومیت را از چهره استان لرستان در همه ابعاد زدوده و آنچه را که شایسته این مردم است را انجام دهیم.

وی افزود: زندانهای لرستان نیز با توجه به شرایط خاص خود به لحاظ ماهیتی، نیازمند توجه ویژه مسئولان هستند که این مهم با حضور مدیران اجرایی استان در زندانها در حال عملی شدن است.

مدیرکل زندانهای لرستان به شرایط کنونی زندانها اشاره کرد و افزود: قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، زندانهای کشور شاهد حاکم بودن فضای سیاه و سنگینی بود که به هیچ عنوان کرامت انسانی را مد نظر نداشت اما پس از انقلاب در کنار رعایت شرایط نگهداری زندانیان رویکردی اسلامی و انسانی در نگاه برنامه ریزان زندانها جاری شد که به موجب آن زندانها و زندانیان شرایط بسیار مطلوبتری پیدا کرده اند.

محمدی گفت: وظیفه نخست ما در زندانها اجرای مجازات حبس و دومین رسالت ما فرهنگی، اصلاحی و تربیتی است اما برای به بار نشستن تلاشهای اصلاحی، نیازمند یاری همه مسئولان هستیم.

وی افزود: هرگاه زیرساختهای لازم به منظور انجام برنامه ها فراهم باشد می توان انتظار نتیجه مثبت نیز داشت اما در غیر این صورت تلاشها برای بازگشت سالم زندانی به جامعه نه تنها به بار نمی نشیند بلکه به دلیل نقصهای موجود گاهی نتایج معکوسی را به دنبال خواهد داشت.

مدیر کل امور زندانهای استان لرستان به دو مسئله مهم زندانهای استان اشاره کرد و گفت: تراکم بالای جمعیت کیفری و کمبود فضای فیزیکی از یکسو و کسری اعتبارات از طرف دیگر سختی کار زندانبانی را صد چندان کرده است.

محمدی ادامه داد: روند کاهش جمعیت کیفری برای به نتیجه رسیدن نیازمند فراهم شدن بسترهای خاصی چون همراهی و همدلی بیش از پیش دستگاه قضا، فعالتر شدن حوزه های پیشگیری در سطح جامعه، تلاش برای کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغالهای با ظریب امنیت شغلی بالا، تخصیص اعتبارات ویژه، تامین نیروی انسانی و ... است که امیدواریم به زودی این امور تحقق یابند.