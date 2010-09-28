حرکت تخریبی علیه روحانیت آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در بیست و یکمین گردهمایی ائمه جمعه که امروز سه شنبه در محل مجتمع آدینه در تهران برگزار شد ، درباره رویکردهای استراتژیک آمریکا گفت: تعدادی از سرمایه داران در پشت دولت آمریکا هستند که دلشان برای سربازان آمریکایی و مردم کشورهای مسلمان نمی سوزد و تنها دو هدف را دنبال می کنند یکی رونق بازار و دوم عدم توسعه کشورهای اسلامی.

لاریجانی با تاکید بر اینکه حمله آمریکا شاید دو کشور افغانستان و عراق را دهها سال از توسعه دور کرد، گفت: سرمایه داران آمریکا تنها در یک معامله حدود 120 میلیارد دلار به واسطه ایجاد ناامنی های اخیر در خاورمیانه به کشورهای خلیج فارس تسلیحات فروختند.

وی افزود: شاید آمریکا بخواهد در منطقه به هرج و مرج ادامه دهد، ولی باید بداند که این نوعی خاک پاشیدن به چشم خود است و ما از این بابت باید هوشیار باشیم.

لاریجانی در ادامه به بهانه جویی های آمریکا در موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: آنها می گویند ما نگران توازن قوا در منطقه هستیم ولی باید پرسید که آیا وقتی از مدیریت بر جهان سخن می گویید نیز به توازن قوا در جهان توجه دارید؟ آنها خود می دانند ما به سمت سلاح هسته ای نمی رویم و نظارت آژانس را نیز پذیرفته ایم ولی با این وجود سعی می کنند به بحث دستیابی ایران سلاح هسته ای دامن زده و از این مسیر نیز نوعی هراس در منطقه ایجاد می کند. البته همسایگان ما خود می دانند که ما تهدیدی برای آنها نیستیم ولی چنانچه رژیم صهیونیستی بخواهد در منطقه دست به اقدامات ماجراجویانه بزند ما در مقابل آنها می ایستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما به دنبال همزیستی مسالمت آمیز هستیم و این رویکرد را حتی با کشورهای اروپایی نیز در پیش گرفته ایم اما اگر آمریکا بخواهد به ما ستم کند ما نیز از خود دفاع خواهیم کرد زیرا این حق ماست.

لاریجانی با اشاره به اینکه آمریکایی ها هیچ وقت قابل اعتماد نیستند، گفت: من در سفر اخیری که به ترکیه داشتم آقای اردوغان نامه آقای اوباما برای مذاکره در رابطه با بیانیه تهران را به من نشان داد و البته من پیش تر از مطرح شدن بحث معاوضه سوخت گفته بودم که نوعی فریب کاری سیاسی در این موضوع وجود دارد.

وی تاکید کرد: آنها بدنبال فریبکاری هستند و مقصد اصلی شان فشار به ملت ایران است و واقعا این یک فضاحت سیاسی است که بعد از سخنان رئیس جمهور ایران در سازمان ملل کاخ سفید با بی بی سی تماس گرفته و اعلام می کند که اوباما می خواهد با این شبکه تلویزیونی مصاحبه کند.

مهمترین محور وحدت ولایت فقیه است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به راهکار مقابله با تحریم های اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: اولین مسئله وحدت در سطوح مختلف جامعه است و باید البته برای وحدت محور داشت که مهمترین محور ولایت فقیه است و اگر کسی مسیر دیگری را برای این موضوع باز کند به واقع در صدد لطمه زدن به منافع ملت است.

لاریجانی با اشاره به اینکه باید از طرح موضوعات جزئی و انحرافی پرهیز کرد، گفت: چه لزومی دارد که بحث هایی مطرح شود که از ریشه مسئله دارد یا برای کشور حاشیه هایی را بوجود می آورد. اگر امروز سخنی حاشیه ای گفته شود در حقیقت ایجاد انحراف در افکار عمومی از دشمن است و لازم نیست که موضوعاتی مثل باستان گرایی پوچ در این فضا بزرگ شده و به آن پرداخته شود و نباید گذاشت که این گونه مسائل امروز مجال طرح پیدا کند.

وی نکته دوم برای مقابله با تحرکات دشمنان را کارآمدی عنوان کرد و گفت: باید همه به این موضوع توجه کنند که وظیفه امروز مجلس که من در آن هستم تصویب قوانین دقیق و اسلامی است و به خاطر همین مرکز پژوهش های اسلامی را در قم ایجاد کردیم تا قوانین را به لحاظ اسلامی مورد بازبینی قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما یک معاونت نظارت نیز تشکیل دادیم که وظیفه دیگر مجلس در این زمینه را به نحو احسن به انجام برساند.

لاریجانی با اشاره به وظایف روحانیون در شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: کارآمدی روحانیت به این است که بنیه دینی مردم را حفظ و تقویت کند و البته اگر سفری به برخی شهرهای کشور شود متوجه می شوید که در هر شهری که ما مدرسه علمیه آباد داشته باشیم وضعیت آن شهر بهتر از شهرهایی است که حوزه علمیه ضعیف دارد.

وی با تاکید بر اینکه من به استقلال حوزه معتقدم ، گفت: ولی در کنار این استقلال ما نیز به وظیفه خود برای تخصیص بودجه به حوزه ها وظایفی داریم که همانند تخصیص بودجه به آموزش و پرورش و آموزش عالی بدان توجه می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص عدم ابلاغ بودجه مصلی سازی تا به امروز گفت: سازمان برنامه باید زودتر بودجه عمرانی را بدهد که فصل عمرانی نگذرد و اگر تا به امروز بودجه عمرانی جهت مصلی سازی نداده باشند فصل کارهای عمرانی رو به اتمام بوده و بخش عمده ای از توان اجرایی امسال از بین رفته است.

مناقشات مجلس و دولت از جنس اجتهادی است

لاریجانی با اعلام اینکه رفع مشکلات مردم باید در اولویت کاری دولت باشد تصریح کرد: البته مناقشاتی نیز میان مجلس و دولت وجود دارد که بیشتر از جنس اجتهادی بوده و به جد ما معتقدیم که اقتصاد کشور باید تولید محور باشد والا نمی توانیم معضل اشتغال را در کشور حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با واردات نمی توانیم مشکل اقتصاد کشور را حل کنیم ، گفت: این مسئله یک مناقشه فکری نیست و ما علاقه ای نیز به جدال های خسته کننده نداریم.

حرکت تخریبی علیه روحانیت آغاز شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به مسائل و مقولات فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: روحانیت در این زمینه نقش مهمی دارد البته من می بینم که یک تخریبی را نیز درباره روحانیت آغاز کرده اند و بدنبال نوعی بدلسازی برای این موضوع هستند، البته این نوع از فرقه گرایی ها بی ریشه بوده و موضوعی جدی برای کشور به شمار نمی رود.

لاریجانی خطاب به ائمه جمعه تاکید کرد: در شرایط فعلی شما پناه ملت هستید و مسئولان هم باید به سخنان شما گوش دهند زیرا شما منادی حرف مردم بوده و در واقع در پی آبادانی کشور هستید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه ای اشاره کرد که میان مراجع عظام و ولایت فقیه در صدد مرزبندی هستند، گفت: اینها هنوز شناخت درستی از روحانیت نداشته و متوجه نیستند که ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی مرجعیت و ولایت را دو مقوله جدای از هم ندانست و گفت: این مرزبندی بی ریشه است و امیدواریم کسانی که به این بحث دامن می زنند بدنبال سکولاریسم نباشند ولی باید توجه داشت که این سخن در خارج ساخته شده و برخی در داخل به آن می پردازند.

لاریجانی با بیان اینکه برخی تخم ریزی های انحرافی در کشور دیده می شود، افزود: ضمن اینکه برخی از آنها را کوچک می بینم ولی نباید به سادگی نیز از کنار آن گذشت زیرا این تخم های بی ریشه ممکن است با دسایس سیاسی پا گرفته و موجب انحراف در جامعه شود.

وی به روند رسیدگی به برنامه پنجم در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس این برنامه را با سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تطبیق داده و در صدد است که بسیاری از مسائل مهم کشوری را در برنامه پنجم مورد توجه قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما اگر از منابع خود بتوانیم بر اساس همین برنامه درست استفاده کنیم می توان تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد.