حضور روحانیون در مناطق محروم اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از خانه های غالم شهرستانهای نیر و سرعین اظهار داشت: حضور روحانیون در مناطق محروم استان باعث ترویج فرهنگ دینی و حل بسیاری از شبهات جوانان و اهالی روستاهای استان خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعزام روحانیون به روستاها و مناطق دور افتاده استان جهت تحقق اهداف ذکر شده از مهمترین برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل بوده و در سال جاری با جدیت پیگیری می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان افزود: بر اساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه در جهت تحقق حضور روحانیون در مناطق محروم استان امسال با مشارکت بنیاد مسکن استان بیش از 100 خانه عالم در روستاهای استان احداث و در اختیار روحانیون قرار خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای اجرای سیاست متمرکز زدایی به عنوان مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی استان بوده و از سال گذشته به اجرا گذاشته شده است.

ستوده همچنین از اعزام نخبگان هسته های فرهنگی جوان استان اردبیل به اردوی زیارتی خبر داد و متذکر شد: در این اردوها بیش از 80 نفر از دانش آموزان برگزیده هسته های فرهنگی جوان حضور دارند که از 40 هسته فرهنگی انتخاب شده اند.

وی ارتقا معنوی برگزیدگان را از مهمترین اهداف سازمان در برگزاری این اردوها عنوان کرد و افزود: بی شک استمرار این برنامه‌ها در طول سال می‌تواند بسیاری از آسیبها و تهدیدهای فرهنگی را کاهش دهد.