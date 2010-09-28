14 میلیارد ریال برای ساماندهی سواحل مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل مازندران با اشاره به ورود میلیون ها گردشگر و مسافر به مازندران گفت: برای هدایت، پذیرایی و راهنمایی مسافران به ویژه در طرحهای سالمسازی دریا باید تمهیدات مناسبی در نظر گرفته شود و با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی از شنا کردن مسافران و گردشگران در خارج از طرح های سالمسازی دریا جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: میزان اعتبار تخصیصی امسال برای پرداخت حق الزحمه ناجیان غریق را چهار میلیارد و 800 میلیون ریال ذکر کرد و این در حالیست که برای پرداخت حقوق ناجیان غریق در سنوات گذشته با مشکل مواجه بودیم.

وی با عنوان اینکه امسال استانداری مازندران در بحث طرح سالمسازی به طور جدی وارد عمل شده است، اظهار داشت: اگر هر کسی در طرح های سالمسازی دریا غرق شده باشد، مسئولیت آن را می پذیریم.

ابراهیمی یادآور شد: از ابتدای فصل شنا تاکنون تمام مغروقین در خارج از طرحهای سالمسازی دریا جان خود را از دست داده اند.

معاون سیاسی امینتی استاندار مازندران با بیان اینکه در بحث فرهنگی در طرح های سالمسازی دریا به تمامی مسائل و مشکلات واقف هستیم، گفت: برای ساماندهی امور مربوط به دریا باید تلاش و جدیت بیشتری صورت گیرد.

