جشنواره فیلم مقاومت در سمنان آغاز شد

امیرعلی عموزاده به خبرنگار مهر در سمنان گفت: جشنواره فیلم مقاومت تا دهم مهر ماه در سمنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در استان های سمنان، خوزستان، بوشهر، کرمان، فارس، کرمانشاه، خراسان شمالی و گلستان اکران می شود، گفت: این جشنواره همزمان در هفت کشور لبنان، سوریه، ترکیه، فنلاند، کره شمالی، تاجیکستان و افغانستان نیز برگزار می‌شود.

به گفته وی، جشنواره فیلم مقاومت در سمنان در بخش فیلم سینمایی، تله فیلم، فیلم کوتاه، فیلم‌های 313 ثانیه‌ای، فیلمنامه، قلم طلایی، تجلیل از سینماگران دفاع مقدس و دیدار از خانواده‌های شهدای هنرمند، عکس و مستند غزه و لبنان در سینمای فرهنگ سمنان جریان دارد.

عموزاده افزود: در این جشنواره 60 فیلم در پنج بخش اصلی سینمای مقاومت، تله فیلم، مستند مقاومت، تله فیلم 313 ثانیه ای و فیلمنامه پخش می شود.

وی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه از بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر تجلیل می‌شود.

مدیر کل ارشاد استان سمنان اضافه کرد: بدورد بغداد، شب واقعه، شکارچی شنبه از جمله فیلم های ارائه شده در این جشنواره است که فیلم های این جشنواره صبح ها از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه و عصرها از ساعت 15 و 30 دقیقه تا 22 و 30 دقیقه در سینما فرهنگ سمنان به نمایش در می آید.