تیم ملی فوتبال ایران برابر عمان متوقف شد/ شاگردان قطبی صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از مرحله گروهی ششمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های ایران و عمان در اردن پیگیری شد که در نهایت دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این مسابقه که از ساعت 17:30 در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان برگزار شد، میلاد میداوودی (16) و آندرانیک تیموریان (53) برای تیم ایران گل زدند و اوساما حدید (41) و یعقوب کریم (1+45) گل‌های تیم عمان را به ثمر رساندند.

در دقیقه 20 این بازی هادی عقیلی به دلیل مصدومیت جای خود را به آندرانیک تیموریان داد. ضمن اینکه محمد نوری هم در دقیقه 48 به دلیل دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد تا تیم ایران با یک بازیکن کمتر به مسابقه ادامه دهد.

با این نتیجه تیم فوتبال ایران با 4 امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات شد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست آورد. تیم‌های بحرین با 3 امتیاز و عمان با یک امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در ادامه این دیدارها از ساعت 20:30 دقیقه امشب(چهارشنبه) تیم‌های ملی فوتبال کویت و اردن در ورزشگاه ملک عبدالله امان برابر هم به میدان می‌‎روند.

ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا - جام زر ماکارون - از 2 تا 11مهرماه جاری با شرکت 9 تیم منطقه غرب آسیا شامل؛ ایران، اردن، بحرین ، عمان ، سوریه ، عراق، یمن، فلسطین و کویت در شهر امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه اول با تیم های بحرین و عمان همگروه است.