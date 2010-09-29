بسته بندی 33 محصول صنایع دستی در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آرش بهادری شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره آش ایرانی با بیان اینکه بسته بندی مناسب موجب افزایش فروش و استقبال از خرید محصولات صنایع دستی می شود افزود: دولت نهم و دهم توجه ویژه به بحث صنایع دستی داشته و در این راستا اقدامات موثری را صورت داده است.

وی با تاکید بر اینکه صنایع دستی نقش مهم و اساسی در ایجاد اشتغال دارد ادامه داد: صنایع دستی بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال سریع و کم هزینه برای جوانان است.



بهادری افزود: ایران به لحاظ برخورداری از تولیدات صنایع دستی، دارای قابلیت ها و توانمندی های خوبی است که با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم این امر در راستای توسعه اشتغال در جامعه مفید باشد.

سرپرست اداره کل تولید و آموزش صنایع دستی کشور گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد فعالیت های مربوط به تولید و عرضه صنایع دستی در سطح تمامی کشور و در بخش اشتغال خانگی خواهیم بود.

بهادری با بیان اینکه فعالیت در زمینه تولید صنایع دستی علیرغم تولید محصولات فرهنگی، زمینه ایجاد اشتغال افراد را نیز فراهم می سازد افزود: در راستای تحقق سیاست های کلی نظام و آرمان های سازمان صنایع دستی کشور در زمینه کاهش درآمدهای نفتی و افزایش صادرات، این سازمان برنامه ریزی های بسیاری را انجام داده است.

وی ادامه داد: صنایع دستی ایران دارای تنوع رشته ای بوده و تنوع این بخش می تواند زمینه ایجاد مشاغل خانگی بسیاری را با سرمایه اندک، تولید و در بازارهای کشور عرضه کند.

سرپرست اداره کل تولید و آموزش صنایع دستی کشور، استانداردسازی تولیدات صنایع دستی را به عنوان اولویت مهم در برنامه ریزی مسئولان این سازمان مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه ریزی های بسیاری برای ارتقای سطح تولیدات تا حد استاندارها و آموزشی کردن آنها در دستور کار سازمان صنایع دستی کشور قرار دارد.

بهادری در ادامه با بیان اینکه استان زنجان دارای قابلیت ها مهم و اساسی در بخش صنایع دستی است افزود: استان زنجان به لحاظ همجواری با هفت استان کشور، نقش مهم و موثری در زمینه تولیدات صنایع دستی و توسعه این بخش دارد.