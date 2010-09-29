تهدیدات دشمن قالب فناوری پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر غلامرضا جلالی شامگاه سه شنبه در همایش پدافند غیر عامل و سازه های پایدار با تاکید بر اینکه پدافند غیر عامل و سازه های پایدار دفاع و مقابله با تهدیدات حاکم در کشور را می خواهد افزود : در طول 31 سال گذشته، کشور با تهدیدات و جنگ های متعددی روبه رو بوده است لذا پیروزی در جنگ تحمیلی، دوران دفاع مقدس را برای ملت ایران همیشه ماندگار کرد که در تمام مقتضیات زمانی بی نظیر بوده است.

وی ادامه داد: امروزه ما با تهدیدات متعددی رو به رو هستیم و در مقطعی قرار گرفتیم که تهدیدات بصورت تفرقه افکنی و نفوذ در فضای سایبری و سیاسی و فرهنگی بوده و استفاده از اینترنت و فضای مجازی، ابزاری جدی برای تهدید جوانان و مهمترین سرمایه تهاجمی در ایران کرده است.



جلالی همچنین یاد آور شد: در حال حاضر تهدید دشمن با ماهیت تقریبا همه جانبه وارد عرصه شده که ما باید در مقابل این تهدیدها بایستیم و راه حل شجاعت را محور کار قرار دهیم.

وی در ادامه به راه اندازی پدافند غیر عامل با فرمان مقام معظم رهبری در سال 82 اشاره کرد و گفت: امروز بعد از هفت سال، شش رشته کارشناسی ارشد، یک رشته دکترا تاسیس شده و 400 دانشجو کارشناسی ارشد در رشته های پدافند سازه، معماری، مدیریت بحران ناشی از جنگ، امنیت ملی و سازه های پایدار و ccs در حال تحصیل هستند.

وی افزود: ما در این رشته دانشی تولید می کنیم که قابل ارائه و اثر گذار در کشور است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل و سازه های پایدار گفت: اول دانش را تولید می کنیم و نیازمندها را شناسایی و بعد توسعه و آموزش را در دستور کار قرار می دهیم که بیشتر برنامه ریزی برای مسئولان و مجلس است.

جلالی ادامه داد: در شناسایی تهدیدات باید با امکانات و زیر ساخت های دشمن کاملا آشنا بود و نسبت به تهدیدات توجه داشت.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود: در سطوح مهندسی باید تهدیدات را شناخته، کیفیت ها را به کمیت تبدیل کنیم تا بتوانیم به مهندسی کشورهای دیگر مسلط باشیم.

وی یادآور شد: این را مد نظر داشته باشیم که تجربه کشور ها قابل انتقال نیست چون تهدیدات هر کشور متفاوت است و در پدافند ما می خواهیم دفاع و مقابله را ایجاد و تقویت کنیم .