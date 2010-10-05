پای تعاونیها به صنایع پایین دستی پتروشیمی باز شد

وهاب فرهمند در گفتگو با مهر از برنامه ریزی وزارت تعاون برای فراهم کردن شرایط ورود تعاونیها به صنایع پایین دستی پتروشیمی خبر داد و گفت: از این طریق تعاونیها در پروژه های آتی پتروشیمی حضور خواهند یافت.

معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیهای وزارت تعاون با اعلام اینکه به زودی تفاهم نامه ای با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای حضور بخش تعاون در پروژه های پتروشیمی منعقد می شود، اظهار داشت: از این طریق تعاونیها می توانند در صنعت پتروشیمی نیز حضور داشته باشند.

فرهمند به برنامه بخش تعاون برای حضور در صنایع متوسط به بالا خبر داد و گفت: در همین راستا تفاهم نامه ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منعقد شده است.

حضور تعاونیها در صنعت

وی خاطر نشان کرد: با امضای این تفاهم نامه ، تعاونی ها آمادگی خود را برای حضور در پروژه های صنعتی کشور اعلام کردند.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: حضور بخش تعاون در فعالیتهای اقتصادی می تواند علاوه بر جدا کردن تعاونیها از روشهای قدیمی، آنها را به سمت روشهای نوین هدایت کند.

بیمه تعاونی، ضمانت تسهیلات

فرهمند تاسیس بانک توسعه تعاون را از جمله اقدامات حمایتی از تعاونی ها برشمرد و افزود: علاوه بر تاسیس این بانک، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون اقدامی موثر در حمایت از تعاونیهای کوچک محسوب می شود که از جمله اقدامات حمایتی آن می توان به صدور ضمانت لازم برای پرداخت تسهیلات به این تعاونی ها اشاره کرد.

وی تاکید کرد: به دلیل وجود 150هزار شرکت تعاونی در کشور وجود یک بیمه تعاونی ضروری است که خوشبختانه با کسب مجوز از بیمه مرکزی، به زودی اولین شرکت بیمه تعاونی نیز آغاز به کار خواهد کرد.