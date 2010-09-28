بارش سیل آسا جاده هراز را مسدود کرد

محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل گفت: بر اثر بارندگی سیل آسای عصر امروز که به مدت 30 دقیقه از منطقه پلور تا بایجان در جاده هراز باریدن گرفت باعث غافلگیری مسافران عبوری از این جاده نیز شد.

وی افزود: بارش سنگین باران در منطقه لاریجان باعث شستشو و ریزش سن و سنگ به کف جاده شد بطوری که در فاصله بیش از 300 متر تا ارتفاع سه متر کف جاده از شن و سنگ کوهی پوشیده شد.

بخشدار لاریجان با بیان اینکه هم اکنون ترافیک سنگین خودرویی در جاده هراز ایجاد شده است، بیان کرد: بلافاصله نیروهای مردمی و راهداری کار بازگشایی جاده هراز را در این منطقه آغاز کرده اند.

وی گفت: پیمانکاران راهسازی هراز هم در پی این حادثه با امکانات خودرویی برای بازگشایی محور در حال همکاری هستند.

نصیری با بیان اینکه هیچگونه تصادف یا خسارت جانی تاکنون بر اثر این بارش سهمگین در بخش کوهستانی لاریجانی گزارش نشده است ابراز امیدواری کرد که با تلاش نیروهای راهداری و مردم منطقه جاده هراز تا یک ساعت آینده بازگشایی شود.

جاده هراز در مسیر آمل به تهران قرار دارد.