نخستین نماینده مسلمان پارلمان استرالیا به قرآن سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اد هوسیچ" انتخاب خود به عنوان نماینده پارلمان از منطقه کانبرا را پیروزی بزرگ دانست.

وی که نخستین نماینده مسلمان در تاریخ استرالیا به شمار می رود در گفتگو با روزنامه "The Australian" از این رویداد به عنوان نقطه عطفی در روند سیاسی این کشور یاد کرد.

به گفته این مهاجرزاده بوسنیایی تبار، انتخاب یک مسلمان در پارلمان اتفاقی تاریخی است. هوسیچ همچنین گفت : یادآوری پیشینه من برای برخی از مردم مایه افتخار و مباهات است.

وی در میان نمایندگانی بود که امروز سه شنبه در آغاز به کار چهل و سومین دوره پارلمان استرالیا، در مقابل رئیس دیوان عالی این کشور به قرآن سوگند یاد کرد.