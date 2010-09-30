دو خبر از کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز یاری قهرمان سابق کشتی آسیا و عضو پیشین تیم ملی در وزن 74 کیلوگرم این روزها در کنار تیم مقاومت کرج حضور دارد. ضمن اینکه نادر رحمتی عضو پیشین تیم ملی به عنوان مربی در این تیم فعالیت می کند.

براین اساس قاسم امانی فیلابی عضو اسبق تیم ملی از خطه خراسان به عنوان مربی هدایت تیم شهرداری بجنورد را برعهده دارد و مسئولان تیم آبفای زنجان نیز با جذب کشتی گیرانی نظیر منصوری، لشنی و مصطفی‌زاده به دنبال استفاده از اکبر فلاح برای هدایت این تیم هستند.

لیگ دسته اول کشتی دوشنبه ها از شبکه سوم سیما پخش می شود