تردید در انتخاب چهار وزن تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در گوانگجو

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به منظور حضور در بازیهایی آسیایی گوانگجو که از روز 30 شهریورماه در تهران آغاز شد، هم اکنون در شهر ماسال استان گیلان دنبال می شود.

بر این اساس کادر فنی که مهدی تقوی، صادق گودرزی و فردین معصومی را برای پوشیدن دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در اوزان 66، 74 و 120 کیلوگرم مد نظر دارد در مورد انتخاب ملی پوشان چهار وزن دچار تردید است و هنوز مشخص نیست کدام کشتی گیر دوبنده تیم ملی را برتن کند.

حسن رحیمی و عباس دباغی در وزن 55 کیلوگرم، سید مراد محمدی، مسعود اسماعیل پور و سعید احمدی در وزن 60 کیلوگرم، احسان لشکری، جمال میرزایی، علی اصغر بذری و حسن رحیمی در وزن 84 کیلوگرم و سعید ابراهیمی، عرفان امیری و سینا غنی زاده در وزن 96 کیلوگرم مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در بازیهایی آسیایی گوانگجو هستند.

رقابتهای کشتی آزاد بازیهایی آسیایی گوانگجو اواخر آبان ماه برگزار می شود.