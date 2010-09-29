60 درصد ساخت و سازهای حاشیه شهرهای مازندران مقاوم نیست

نادعلی رمضان پور افزود: متاسفانه صاحبان این واحدها توجه ای به مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های تفصیلی شهری ندارند که در نهایت باعث ایجاد ساخت و سازهای ناهمگون در شهرهای استان می شود.



وی اظهار داشت: با اصلاح طرح های تفصیلی و فروش تراکم در حد معقول و نیز کنترل در ساخت وسازها می توان از ناهمگونی های موجود در ساخت وسازهای غیراصولی به خصوص در حاشیه شهرها جلوگیری کرد.



وی کمبود و گران بودن زمین در مازندران را مهمترین مشکل در بروز تخلفات ساخت وساز در خارج از ضوابط معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: به علت کوچک بودن قطعات زمین افراد در ساخت و سازهای مسکونی خود در سطح و ارتفاع تخلف می کنند که این روند باید با همکاری مردم برطرف شود.



وی همچنین از شهرداری های استان خواست در صدور پروانه های ساختمانی با ارائه برنامه پیشنهادی افراد را به استفاده از پوشش های سفالی در ساخت وسازهای مسکونی تشویق کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود پنح تا شش درصد ساختمان سازی های جدید در مازندران استاندارد سازی شده و در آن از مبحث 19 رعایت شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مازندران در این بخش در کشور روند قابل قبولی را دارد.



