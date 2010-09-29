نوشهری ها پس از 118 بار موفق به برقراری تماس نشدند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، این عده با انتقاد از عملکرد مخابرات و مرکز اطلاعات تلفنی 118 می گویند: برای برقراری ارتباط با این سامانه و دریافت اطلاعات مورد نیاز باید ساعتها منتظر ماند و 118 را 118 بار شماره گیری کرد تا پاسخگویی کنند.



این شهروندان خواهان توجه مسئولان و رسیدگی به رفع مشکلات این مرکز شدند.



یک شهروند نوشهری گفت: برای کسب اطلاعات و دریافت شماره تلفن مدرسه ای در نوشهر حدود تلاش یک ساعته ام برای برقراری ارتباط با 118 منطقه بی نتیجه مانده است.



وی که خود را حسینی معرفی می کرد، گفت: پس از برقراری تماس با مرکز اطلاعات تلفنی 118 نوشهر و چالوس، پس از چند دقیقه صدای" با سلام، مرکز اطلاعات تلفنی 118، لطفا چند لحظه منتظر باشید: را می شنوید.



وی اظهار داشت: این انتظار برای دریافت یک شماره تلفن در روزهای اخیر در هر تماس تلفنی به بیش از 10 دقیقه نیز می رسد و سپس بی آنکه مشترک، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند، ارتباط تلفنی قطع می شود.



ارائه اطلاعات نادرست، برخورد بد برخی کارکنان، اعلام نشدن کد شناسایی اپراتور از دیگر مشکلاتی است که مرکز اطلاعات تلفنی 118 نوشهر با آن روبروست.



شهروند دیگری با بیان اینکه در روزهای اخیر باید بارها با 118 تماس گرفت تا بتوان شماره مورد نظر را پرسید، از عملکرد این مرکز در نوشهر انتقاد کرد.



علی حسینی افزود: برقراری تماس با این سامانه مشکل و سخت است و باید مدتها وقت در این زمینه صرف کرد.



وی خواهان رسیدگی و توجه مسئولان امر برای ساماندهی این مرکز در شهرستانهای گردشگری پذیر نوشهر و چالوس شد.



شهرستان نوشهر در غرب مازندران 118 هزار نفر جمعیت دارد.



