وزیر راه به مجلس فراخوانده می شود

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، ضمن تسلیت وقوع حادثه مرگبار تصادف رانندگی در کرج و کشته شدن 14 نفر که 10 نفر از آنها مردم شهرستان سروآباد بودند، اظهار داشت: در اولین فرصت علاوه بر طرح سئوال از سوی مجمع نمایندگان کردستان، وزیر راه و ترابری به مجلس فراخوانده می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل بی تدبیری و عدم توجه به استاندارد های لازم، کیوسک های عوارضی در این مسیر برداشته نشده بود و باید حادثه ای در این سطح و با این همه خسارت به بار می آمد تا بالاخره مسئولان وزارت راه و ترابری نسبت به انجام وظایف قانونی خود آگاه می شدند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون 10 نفر از افراد کشته شده ساکن روستاهای محروم و دور افتاده شهرستان سروآباد بودند و وضعیت به گونه ای است که مردم این شهرستان مرزی در استان کردستان عزادار شده اند.

محمدی با انتقاد از عدم توجه به رعایت قوانین و مقررات از سوی وسائل نقلیه سنگین، افزود: در حالی که ما در حوزه های مختلف دچار مشکلات و نارسایی های مختلفی در حوزه جاده ای هستیم ولی متاسفانه به این موارد رسیدگی نمی شود و همه منتظرند تا حادثه ای ناگوار و دردناک روی دهد تا بالاخره به فکر چاره مشکل بیافتند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد کشته شده دانشجو و کارگر بودند، گفت: متاسفانه در بین افراد کشته شده سرپرست خانوار نیز به چشم می خورد که از بین رفتن وی، تمامی خانواده با مشکل مواجه خواهد شد و تاسف و تالم امروز مسئولان دردی از این خانواده محروم و مستضعف را درمان نخواهد کرد.

بامداد دوشنبه یک خودروی تریلی اسکانیا حوالی عوارضی کرج در اتوبان کرج - قزوین از پشت با اتوبوس مسافربری که از مریوان عازم تهران بود برخورد کرده و موجب کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن 31 نفر شد.