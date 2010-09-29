به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاشکند ازبکستان طی روزهای شانزدهم تا هجدهم مهرماه میزبان پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی پومسه (اجرای فرم) جهان است. در حاشیه این رقابتها اجلاس سراسری و همچنین شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو نیز برگزار خواهد شد.
سیدمحمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که عضو شورای اجرایی فدراسیون جهانی است در این دو جلسه مهم شرکت خواهد کرد. یکی از مسائل مهمی که در کنگره فدراسیون جهانی تکواندو مطرح خواهد شد بررسی قوانین جدید و تاثیر آن بر جذابتر شدن تکواندو است.
تیمهای ملی تکواندو بانوان و آقایان کشورمان روز یکشنبه برای حضور در رقابتهای جهانی پومسه راهی تاشکند خواهند شد. روادید اعضای تیم ایران به صورت گروهی در گذرنامه پولادگر صادر شده است.
پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی پومسه جهان 16 تا 18 مهرماه در تاشکند برگزار خواهد شد.
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