امکان تولید سیستم آب شیرین کن خورشیدی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدامیرحسین زمزمیان شامگاه سه شنبه در مراسم هفته دفاع مقدس و معرفی دستاوردهای پژوهشگاه مواد و انرژی در این پژوهشگاه افزود: امکان تولید سیستم آب شیرین کن خورشیدی در پژوهشگاه مواد و انرژی وجود دارد که در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد گرفت تا فعالیتها در اسرع وقت به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: تولید این سیستم از برنامه های مهم پژوهشگاه است که مراحل مختلف آن با جدیت دنبال می شود ضمن اینکه تولید این سیستم تاثیرات مطلوبی به همراه خواهد داشت که باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشیم.

چندین پروژه از سوی پژوهشگاه مواد و انرژی به بهره برداری می رسد

این عضو هیئت علمی عنوان کرد: قرار است به زودی چندین پروژه صنعتی از سوی پژوهشگاه مواد و انرژی به بهره برداری برسد که ممکن است تاریخ انجام این امر در روز پژوهش باشد.

زمزمیان گفت: همچنین در صورت امکان شرایطی فراهم می شود تا دانشجویان بتوانند با این پروژه ها بیش از قبل آشنا شوند و ارتباطات و تعاملات در این خصوص افزایش قابل توجهی داشته باشد.

سمینارهایی با همکاری دستگاه های ذیربط برگزار می شود

وی ادامه داد: همچنین قرار است در صورت امکان، سمینارهایی با همکاری دستگاه های ذیربط و مرتبط با بحث انرژی از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو برگزار شود که این امر از نظر علمی بسیار اهمیت دارد و امکان معرفی فعالیتها و اقدامات را افزایش می دهد.

این عضو هیئت علمی اظهار داشت: پژوهشگاه مواد و انرژی نیز در برگزاری این سمینارها همکاری خواهد داشت و تلاش می شود تا برگزاری آنها به ارتقای کمی و کیفی فعالیتها و تحقیق کمک می کند و از مشکلات بکاهد.

توجه به تکنولوژی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد

وی خاطرنشان کرد: توجه به تکنولوژی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد و در صورت وجود این توجه، بخشی از مشکلات کنونی در این خصوص حل می شود و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید و احتمالی نیز جلوگیری خواهد شد.

زمزمیان اضافه کرد: انرژی های تجدیدپذیر از مهمترین بخشهای انرژی هستند که استفاده از آنها تاثیرات فراوانی در زمینه های مختلف بر جای خواهد گذاشت که این امر، ضرورت توجه بیش از پیش به این انرژی ها را آشکار می کند.

پژوهشگاه مواد و انرژی هم اکنون سه پژوهشکده دارد

وی عنوان کرد: پژوهشگاه مواد و انرژی هم اکنون دارای سه پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی است که در 9 گروه تخصصی به فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند.

زمزمیان افزود: پژوهشکد‌ه انرژی با هد‌ف مطالعه و تحقیق بر ‏روی انواع منابع انرژی تجد‌ید‌‏پذیر همچون انرژی خورشید‌ی‏، باد‌، زیست انرژی، امواج د‌ریا،... برپا شده است.

کمک به جایگزینی این انرژی ها با سوختهای فسیلی دنبال می شود

وی یادآور شد: همچنین جایگزینی این انرژی ها با سوختهای فسیلی و انجام طرحهای تحقیقاتی د‌ر زمینه بهینه‏سازی مصرف سوخت، آلایند‌ه‏های محیط زیست و سایر مطالعات مرتبط با انرژی و محیط زیست از دیگر اهداف و اقدامات است.

این عضو هیئت علمی خاطرنشان کرد: پژوهشکده انرژی د‌ر قالب سه گروه انرژی خورشید‌ی‌، تبد‌یل و ذخیره انرژی و محیط‌ زیست فعال است.